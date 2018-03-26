"Сімпсони" перевели на закарпатський діалект: кумедне відео

В Україні культовий мультсеріал "Сімпсони" перевели на закарпатський діалект.

Цим зайнялася команда гумористів з Мукачева під назвою Munkach Bloggers. Кумедний ролик вони опублікували на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Серію назвали "Сімпсони з Чінадієва". За версією українських гумористів, Гомер має ім'я Золі, Мардж - Моріка.

"Сімпсони" Кадр з відео

Відео наповнене яскравими фразами типу "ниякого мняса, говіння ся начало" або "богатирські плечі", а персонажі дуже смішно обговорюють побутові проблеми на закарпатському діалекті.

Подивитися ролик можна тут:

Як повідомляв "Обозреватель", раніше "Сімпсони" призначили Путіна держсекретарем США.