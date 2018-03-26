"Сімпсони" перевели на закарпатський діалект: кумедне відео

В Україні культовий мультсеріал "Сімпсони" перевели на закарпатський діалект.
Цим зайнялася команда гумористів з Мукачева під назвою Munkach Bloggers. Кумедний ролик вони опублікували на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Серію назвали "Сімпсони з Чінадієва". За версією українських гумористів, Гомер має ім'я Золі, Мардж - Моріка.
"Сімпсони"
Кадр з відео
Відео наповнене яскравими фразами типу "ниякого мняса, говіння ся начало" або "богатирські плечі", а персонажі дуже смішно обговорюють побутові проблеми на закарпатському діалекті.
Подивитися ролик можна тут:
Як повідомляв "Обозреватель", раніше "Сімпсони" призначили Путіна держсекретарем США.