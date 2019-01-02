Раптова смерть 30-річного актора в Росії: з'явилося відео його останньої ролі

Користувачі соцмереж продовжують обговорювати раптову смерть російського актора Володимира Диховичного, сина іменитого режисера Івана Диховичного. Про смерть 30-річного артиста повідомила раніше у Facebook його дружина.

Востаннє Володимир Диховічний з'явився на екрані в епізодичній ролі Файнштейна в байопіку Кирила Серебреннікова "Літо" про молодого Віктора Цоя і становлення Ленінградського рок-клубу. OBOZREVATEL публікує епізод із фільму.

Незабаром після смерті Диховичного заговорили про те, що причиною могли стати наркотики. Водночас підтвердження того, що актор був раніше помічений за вживанням наркотичних речовин, нині немає.

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Крім фільму "Літо" фільмографія Володимира Диховичного налічує ролі у фільмах "Невидимки" Сергія Комарова, серіалі "Безсоння" та інших.

Володимир Диховичний Фото: facebook.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 25 грудня, у віці 65 років помер радянський і російський кіноактор, майстер дубляжу Дмитро Матвєєв. Він був голосом Віна Дізеля, Сільвестра Сталлоне і Мела Гібсона.