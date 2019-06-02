П'ята серія "Чорнобиля" від HBO: де дивитися онлайн

Телеканал HBO 3 червня представить п'яту серію міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

П'ятий епізод вийде на екрани під назвою "Вічна пам'ять". В ньому Валерій, Борис та Уляна ризикуючи життям та репутацією, розкриють правду про Чорнобиль.

Кадр з серіалу Серіал "Чорнобиль"

Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн

В Україні він буде доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

Дивитися онлайн трейлер п'ятої серії "Чорнобиль"

Серіал складається з п'яти епізодів. Головні ролі у серіалі виконують номінант премії "Еммі" Джаред Харріс ("Корона", "Божевільні"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолія", "Розумник Вілл Хантінг") і номінант "Оскара" Емілі Вотсон ("Хіларі і Джекі", "Розсікаючи хвилі"). Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін ("Білосніжка і мисливець 2").

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють все занадто перебільшено.

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