ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини

П'ята серія "Чорнобиля" від HBO: де дивитися онлайн

1.3тЧитати матеріал російською

Телеканал HBO 3 червня представить п'яту серію міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

П'ятий епізод вийде на екрани під назвою "Вічна пам'ять". В ньому Валерій, Борис та Уляна ризикуючи життям та репутацією, розкриють правду про Чорнобиль.

Кадр з серіалу

Кадр з серіалу

Серіал "Чорнобиль"

Новини
"Не читав і не бачив": скандал з українським письменником довкола серіалу "Чорнобиль" отримав продовження

Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн

В Україні він буде доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

Дивитися онлайн трейлер п'ятої серії "Чорнобиль"

Серіал складається з п'яти епізодів. Головні ролі у серіалі виконують номінант премії "Еммі" Джаред Харріс ("Корона", "Божевільні"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолія", "Розумник Вілл Хантінг") і номінант "Оскара" Емілі Вотсон ("Хіларі і Джекі", "Розсікаючи хвилі"). Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін ("Білосніжка і мисливець 2").

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють все занадто перебільшено.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Телесеріал "Чорнобиль"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Тег
Чорнобиль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки