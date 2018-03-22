Продюсер серіалу "Школа" відкрила завісу нового сезону

У другому сезоні серіалу "Школа", який знімає телеканал "1+1", з'являться нові герої, які вплинуть на сюжетні повороти.

При цьому, взяти участь в кастингу нового сезону серіалу може будь-хто. Про те, що чекає глядачів у продовженні проекту, розповіла продюсер серіалу Ольга Слісаренко газеті "Факти".

"У нових серіях другого сезону відбудуться численні сценарні повороти.10-й "Б" стане випускним класом. У стрічці з'являться нові герої - учні 10-го "Б". Глядачі дізнаються, з ким буде Паша, - з Нікою чи Лолою. У цьому трикутнику може з'явитися і четверта людина, яка буде заважати героям побудувати щасливі відносини. Крім того, у другому сезоні стане відомо, чи повернеться Алекс з Америки, чи зможуть вони з Катею бути разом, як складеться життя у Дарини Петрівни, чи знайде вона особисте щастя", - заінтригувала Слісаренко.

Серіал "Школа" Liveam.TV

Зазначимо, що прем'єра другого сезону серіалу "Школа" відбудеться на каналі "1+1" восени 2018 року.

Для того, щоб взяти участь у кастингу, достатньо заповнити анкету на сайті каналу, зняти відеовізитку та чекати запрошення на проби. Зазначимо, що команда проекту шукає харизматичних людей у ​​віці від 16 до 40 років. Вони повинні на власному досвіді пережити серіальні історії або зіткнутися зі схожими проблемами в житті. Перевага для участі в кастингу - вміння впевнено триматися перед камерою, володіння українською мовою, музичними інструментами або інші таланти.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше юна актриса серіалу "Школа" вразила суддів "Голосу країни".