Прем'єра екшна "Хеллбой" пройшла в кінотеатрах Multiplex в Києві та Одесі

Відразу в двох кінотеатрах Multiplex - в київському ТРЦ Комод і одеському Gagarinn Plaza - відбувся допрем'єрний показ комедійного екшна "Хеллбой" режисера Ніла Маршалла.

Першими фільм подивилися зіркові гості та справжні любителі коміксів. Крім того, під час прем'єри були підбиті підсумки конкурсу фан-арту, присвяченого Хеллбой. Художники з усієї України надіслали понад 220 робіт, серед яких перемогла ілюстрація Миколи Шевченка. Він отримав консоль Sony Playstation 4 Slim від мережі магазинів Алло.

Стрічка "Хеллбой", яка стартує в українському прокаті 11 квітня, розповідає про демона з пекла, який допомагає людям боротися зі злом. На цей раз Хеллбой відправляється в Англію на зустріч з дружиною Мерліна, кривавої королевою. Від результату цієї битви залежить доля всього світу. Фільм створений за сценарієм Ендрю Косбі на основі популярного коміксу Майка Міньйолі.

Головні ролі в стрічці Зіграй: Мілла Йовович, Девід Харбор і Іен Макшейн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся