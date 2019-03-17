Прах зірки ''Беверлі-Хіллз'' розвіяли над фермою в Теннессі

Прах актора Люка Перрі, зірки серіалу "Беверлі-Хіллз 90210", розвіяли над його фермою в Теннессі (штат в США).

Як пише TMZ з посиланням на джерело в родині Перрі, ферму в невеликому містечку Ванлір він купив ще в 90-х і прожив там понад 20 років.

Фото: bbc.com

Відзначається, що покупку Перрі зробив на піку своєї популярності - в 1995 році.

Нагадаємо, на початку березня Люка Перрі госпіталізували з інсультом незабаром після того, як телекомпанія Fox оголосила про перезапуск серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210". У зйомках мали намір задіяти акторів оригінального проекту.

Через кілька днів 52-річний Перрі помер. Як стало відомо раніше, після смерті актора все його спадок дісталося дітям - 21-річному синові Джеку та 18-річній дочці Софії.

Як писав OBOZREVATEL, 4 березня у своєму будинку у Великобританії був знайдений мертвим соліст британського гурту The Prodigy Кіт Флінт. Згідно з інформацією його друга та колеги по гурту, музикант наклав на себе руки.

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