Прах зірки ''Беверлі-Хіллз'' розвіяли над фермою в Теннессі

Прах актора Люка Перрі, зірки серіалу "Беверлі-Хіллз 90210", розвіяли над його фермою в Теннессі (штат в США).
Як пише TMZ з посиланням на джерело в родині Перрі, ферму в невеликому містечку Ванлір він купив ще в 90-х і прожив там понад 20 років.
Фото: bbc.com
Відзначається, що покупку Перрі зробив на піку своєї популярності - в 1995 році.
Нагадаємо, на початку березня Люка Перрі госпіталізували з інсультом незабаром після того, як телекомпанія Fox оголосила про перезапуск серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210". У зйомках мали намір задіяти акторів оригінального проекту.
Через кілька днів 52-річний Перрі помер. Як стало відомо раніше, після смерті актора все його спадок дісталося дітям - 21-річному синові Джеку та 18-річній дочці Софії.
Як писав OBOZREVATEL, 4 березня у своєму будинку у Великобританії був знайдений мертвим соліст британського гурту The Prodigy Кіт Флінт. Згідно з інформацією його друга та колеги по гурту, музикант наклав на себе руки.
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