|Кіно
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини

Прах зірки ''Беверлі-Хіллз'' розвіяли над фермою в Теннессі

467Читати матеріал російською

Прах актора Люка Перрі, зірки серіалу "Беверлі-Хіллз 90210", розвіяли над його фермою в Теннессі (штат в США).

Як пише TMZ з посиланням на джерело в родині Перрі, ферму в невеликому містечку Ванлір він купив ще в 90-х і прожив там понад 20 років.

Прах зірки ''Беверлі-Хіллз'' розвіяли над фермою в Теннессі

Фото: bbc.com

Відзначається, що покупку Перрі зробив на піку своєї популярності - в 1995 році.

Нагадаємо, на початку березня Люка Перрі госпіталізували з інсультом незабаром після того, як телекомпанія Fox оголосила про перезапуск серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210". У зйомках мали намір задіяти акторів оригінального проекту.

Новини
Смерть Люка Перрі: як добре ви пам'ятаєте серіал "Беверлі-Хіллз". Тест

Через кілька днів 52-річний Перрі помер. Як стало відомо раніше, після смерті актора все його спадок дісталося дітям - 21-річному синові Джеку та 18-річній дочці Софії.

Як писав OBOZREVATEL, 4 березня у своєму будинку у Великобританії був знайдений мертвим соліст британського гурту The Prodigy Кіт Флінт. Згідно з інформацією його друга та колеги по гурту, музикант наклав на себе руки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
США
Теги
серіалактор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки