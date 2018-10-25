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Після Клінтон і Обами: у США спробували підірвати ресторан зірки Голлівуду

3.2тЧитати матеріал російською

У Нью-Йорку евакуювали ресторан відомого американського актора Роберта Де Ніро через підозрілий предмет, схожий на бомбу.

Нині співробітники правоохоронних органів вивчають посилку, яка прийшла поштою у заклад, про це повідомляє NBC New York.

Нагадаємо, що напередодні такі ж посилки отримав попередній президент США Барак Обама і сім'я американського політика Хілларі Клінтона.

Після Клінтон і Обами: у США спробували підірвати ресторан зірки Голлівуду

В соціальних мережах вже з'явилася теорія, що бомби відправляють всім противникам президента США Дональда Трампа. Одним з таких є Роберт Де Ніро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський актор Роберт де Ніро висловив своє невдоволення президентом США Дональдом Трампом, обматюкавши його в прямому ефірі під час премії Tony Awards, яка відбулася 11 червня в Нью-Йорку в Radio City Music Hall.

Особа
Роберт де Ніро
Місце
СШАНью Йорк
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Барак Обама, Хирали Клинтон, Сорос получили по почте бандероли с бомбами. Но у Почты России есть алиби. В это время все ее почтальоны были в Солсбери.
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