Після Клінтон і Обами: у США спробували підірвати ресторан зірки Голлівуду

У Нью-Йорку евакуювали ресторан відомого американського актора Роберта Де Ніро через підозрілий предмет, схожий на бомбу.

Нині співробітники правоохоронних органів вивчають посилку, яка прийшла поштою у заклад, про це повідомляє NBC New York.

Нагадаємо, що напередодні такі ж посилки отримав попередній президент США Барак Обама і сім'я американського політика Хілларі Клінтона.

В соціальних мережах вже з'явилася теорія, що бомби відправляють всім противникам президента США Дональда Трампа. Одним з таких є Роберт Де Ніро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський актор Роберт де Ніро висловив своє невдоволення президентом США Дональдом Трампом, обматюкавши його в прямому ефірі під час премії Tony Awards, яка відбулася 11 червня в Нью-Йорку в Radio City Music Hall.