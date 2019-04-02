Помре в другій серії? Зірка ''Гри престолів'' перелякала фанів випадковим спойлером

Британська актриса Мейсі Вільямс, яка зіграла в популярному серіалі "Гра престолів" роль Ар'ї Старк, налякала фанів випадковим спойлером 8-го, фінального сезону.

Ведучий вечірнього шоу Джиммі Феллон попросив актрису підняти завісу й розповісти про фінал серіалу хоч щось, поки невідоме. Вільямс відмовилася, пославшись на сувору заборону авторів серіалу, але далі заговорилася і не помітила, як бовкнула зайве. Проговорилася про смерть своєї героїні. Відео публікує канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (відео дивіться нижче).

"Останні знімальні дні були досить емоційні, тому що ми прощалися зі знімальною групою. Коли я дізналася, що Ар’я помирає в другій серії..." — Вільямс запнулася на слові і різко прикрила рот руками. У неї помітно почали труситися руки.

Артистка уточнила у ведучого, чи прямий це ефір і чи можна вирізати її слова, після чого заявила, що публіка все одно поширить цю інформацію в Twitter і вибігла зі студії.

Коли ж ведучий Джиммі Феллон пішов за нею за лаштунки, вони разом вистрибнули з-за завіси і оголосили, що це був лише розіграш до 1 квітня.

В YouTube відео зібрало понад мільйон переглядів і більше 4 тис. коментарів, у яких глядачі захопилися правдоподібною гри Мейсі Вільямс.

"Вибачте, але я ледь штани не обробив, коли почув це", "Як же вона грає, я купився", "Ось зовсім не смішно. Дурні. Фух, повітря не вистачає..." — розхвилювалися шанувальники саги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а вже через декілька днів з'явиться дубляж російською та українською мовами. Раніше НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з "Гри престолів".

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