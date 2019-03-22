Помер зірка серіалу ''Далекобійники'': знайшлося відео останньої ролі

У четвер, 21 березня, у віці 75 років помер російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії Петро Зайченко, найбільш відомий глядачеві за роллю в серіалі "Далекобійники".

У мережі згадали останню картину, в якій знявся Зайченко: у 2016 році артист зіграв в російському історичному серіалі "София" режисера Олексія Андріанова роль Митрополита Московського Філіпа.

У кіно Зайченко дебютував у 1984 році. Всього ж зіграв більше 40 ролей у кіно і серіалах. Найбільше артиста прославили проекти "Таксі-блюз", "Сибір. Монамур", "Останній забій", "Парад планет", "Тарас Бульба" и "Дім".

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Як стало відомо раніше, вранці 21 березня стан 75-річного артиста погіршився, у нього стався третій інфаркт за останній час. Дата прощання та похорону Зайченка будуть названі пізніше.

Фото: mk.ru

Петро Зайченко народився в Сталінградській області 1 квітня 1943 року. Популярність у кіно йому принесла роль сержанта Івана Пухова ("Крокоділича") у фільмі Вадима Абдрашитова "Парад планет" (1984).

За своє життя він отримав багато нагород. У 1986 році його нагородили медаллю "За трудову доблесть", також він був "Людиною року" і "Чоловіком року" в 1997-му. З останніх нагород – приз за кращу чоловічу роль VII на Відкритому Російському фестивалі кінокомедій "Посміхнися, Росіє!" за фільм "Сватання", а також Орден Дружби в 2014 році за заслуги в розвитку вітчизняної культури і мистецтва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому Зайченко був екстрено госпіталізований з інфарктом. Спочатку родичі думали, що у нього панкреатит. У підсумку актор потрапив у реанімацію.

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