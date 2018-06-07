Померла Кіра Муратова: кращі кінороботи знаменитості

У середу, 6 червня на 84-му році життя померла легенда радянського і українського кінематографа, режисер і сценарист Кіра Муратова.

Кіра Георгіївна Муратова - одна з провідних осіб в світі радянського і світового кіно. Деякі стрічки, в яких вона грала провідні ролі або виступала режисером, в корені змінили сприйняття радянської епохи як на території держави, так і за його межами. Наприклад, фільми-парадокси "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) виявилися для радянської влади дуже гострими, соціальними та неоднозначними.

OBOZREVATEL пропонує добірку найбільш яскравих кіноробіт за участю Муратової.

Кіра Муратова Мурманський вісник

Новини Помер народний артист Росії Леонід Неведомський

"Наш чесний хліб" (1964) - в картині Кіра Георгіївна зіграла роль жінки на ім'я Агапа, а також була і режисером фільму. Примітно, що разом з нею роль грав і її чоловік Олександр Муратов.

"Короткі зустрічі" (1967) - одна з найбільш відомих кіноробіт акторки і режисера Муратової. Вона зіграла одну з провідних ролей - персонажа на ім'я Валентина Іванівна. Це була її перша самостійна повнометражна картина, де разом із самою Муратової знімався легендарний артист Володимир Висоцький.

"Небезпечні гастролі" (1969) - героїко-пригодницький музичний фільм, де Муратова зіграла роль революціонерки Ніни Олександрівни. Фільм зустріли офіційні цензори вкрай вороже: "свята справа революції в головах номенклатурних партійних працівників не поєднувалося з канканом і естрадними куплетами".

"Довгі проводи" (1971) - художній фільм режисера Кіри Муратової, який став одним з найвідоміших в її кар'єрі. Тривалий час він лежав на полиці і вийшов на екрани через 16 років після зйомки. Глядачі змогли побачити історію немолодої вже жінки, яка всю себе віддавала своєму синові, але одного разу зіткнулася з тим, що його потрібно відпустити. Критики відзначали, що багатьом жінкам буде корисно побачити "Довгі проводи", щоб зробити для себе правильні висновки про збереження нормальних стосунків у сім'ї.

"Сад бажань" (1987) - ліричний фільм про останнє літо перед Великою Вітчизняною війною, де Муратова зіграла роль чаклунки, яка відкрила правду про війну і подальші трагічну долю деяких героїв. За радянських часів фільм викликав безліч суперечливих оцінок від критиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі соціальних мереж сумують у зв'язку зі смертю легендарного режисера і сценариста Кіри Муратової.