Померла Кіра Муратова: кращі кінороботи знаменитості

У середу, 6 червня на 84-му році життя померла легенда радянського і українського кінематографа, режисер і сценарист Кіра Муратова.
Кіра Георгіївна Муратова - одна з провідних осіб в світі радянського і світового кіно. Деякі стрічки, в яких вона грала провідні ролі або виступала режисером, в корені змінили сприйняття радянської епохи як на території держави, так і за його межами. Наприклад, фільми-парадокси "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) виявилися для радянської влади дуже гострими, соціальними та неоднозначними.
OBOZREVATEL пропонує добірку найбільш яскравих кіноробіт за участю Муратової.
Кіра Муратова
Мурманський вісник
"Наш чесний хліб" (1964) - в картині Кіра Георгіївна зіграла роль жінки на ім'я Агапа, а також була і режисером фільму. Примітно, що разом з нею роль грав і її чоловік Олександр Муратов.
"Короткі зустрічі" (1967) - одна з найбільш відомих кіноробіт акторки і режисера Муратової. Вона зіграла одну з провідних ролей - персонажа на ім'я Валентина Іванівна. Це була її перша самостійна повнометражна картина, де разом із самою Муратової знімався легендарний артист Володимир Висоцький.
"Небезпечні гастролі" (1969) - героїко-пригодницький музичний фільм, де Муратова зіграла роль революціонерки Ніни Олександрівни. Фільм зустріли офіційні цензори вкрай вороже: "свята справа революції в головах номенклатурних партійних працівників не поєднувалося з канканом і естрадними куплетами".
"Довгі проводи" (1971) - художній фільм режисера Кіри Муратової, який став одним з найвідоміших в її кар'єрі. Тривалий час він лежав на полиці і вийшов на екрани через 16 років після зйомки. Глядачі змогли побачити історію немолодої вже жінки, яка всю себе віддавала своєму синові, але одного разу зіткнулася з тим, що його потрібно відпустити. Критики відзначали, що багатьом жінкам буде корисно побачити "Довгі проводи", щоб зробити для себе правильні висновки про збереження нормальних стосунків у сім'ї.
"Сад бажань" (1987) - ліричний фільм про останнє літо перед Великою Вітчизняною війною, де Муратова зіграла роль чаклунки, яка відкрила правду про війну і подальші трагічну долю деяких героїв. За радянських часів фільм викликав безліч суперечливих оцінок від критиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі соціальних мереж сумують у зв'язку зі смертю легендарного режисера і сценариста Кіри Муратової.