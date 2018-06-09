Помер зведена "Сибіріади" Ігор Охлупін

У суботу, 9 червня, раптово помер провідний актор театру імені Маяковського, зірка культового фільму "Сибіріада" Ігор Охлупін.

Знаменитий артист помер у московській лікарні після нетривалої хвороби. Охлупін було 79 років. Про це пише РІА Новости з посиланням на прес-службу театру.

Дата і місце похорону актора а поки не називаються.

Ігор Охлупін народився у вересні 1938 року. У 1960-му він закінчив Вище театральне училище імені Щукіна і був прийнятий в трупу Театру імені Маяковського, де виступав більше 50 років.

Охлупін також грав в кіно - він знявся в таких відомих фільмах, як "Альошкіна любов", "Хмари над Борськом", "В скрутну годину", "Обеліск". Актор також зіграв одного з головних персонажів, Філіпа Соломіна, в "Сибіріаді" Андрія Кончаловського. У 1988 році Охлупін отримав звання народного артиста РРФСР.