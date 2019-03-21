Помер зірка серіалу "Далекобійники"

У Волгограді 21 березня в 75-річному віці помер заслужений артист Росії, актор Петро Зайченко, відомий за серіалом "Далекобійники.

Про це розповіла його внучка Ксенія Амірова інформагентству ТАСС, уточнивши, що у нього був третій за рахунком інфаркт за останній час.

"Це трапилося сьогодні, о 10:25 його не стало. У нього погіршився стан, у нього був третій інфаркт", – уточнила Амірова.

Петро Зайченко "Тарас Бульба" кінотеатр.ру

Вона поки не стала повідомляти дату і місце прощання з легендарним актором, а також, де його поховають.

Петро Зайченко відомий глядачам за такими фільмами, як "Таксі-блюз", "Сибір. Монамур", "Останній забій", "Парад планет", "Тарас Бульба" та "Дім".

Більш того, він знімався в серіалах "Далекобійники", "Хіромант", "Дільниця", "Софія", "А у нас у дворі" і "Лягавий".

Далекобійники

Петро Зайченко народився в Сталінградській області 1 квітня 1943 року. Популярність в кіно йому принесла роль сержанта Івана Пухова ("Крокоділича") у фільмі Вадима Абдрашитова "Парад планет" (1984).

За своє життя він отримав багато нагород. У 1986 році його нагородили медаллю "За трудову доблесть", також він був "Людиною року" і "Чоловіком року" в 1997 році. З останніх нагород – приз за кращу чоловічу роль VII на Відкритому Російському фестивалі кінокомедій "Посміхнися, Росія!" за фільм "Сватання", а також Орден Дружби в 2014 році за заслуги в розвитку вітчизняної культури і мистецтва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Зайченко був екстрено госпіталізований з інфарктом. Спочатку родичі думали, що у нього панкреатит. У підсумку актор потрапив у реанімацію.

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