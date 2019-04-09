Помер видатний український актор Петро Бенюк

В Україні, 9 квітня, помер народний артист, актор театру і кіно Петро Бенюк у віці 73 років.

Його не стало через п'ять днів після дня народження, йдеться на сторінці Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької в Facebook.

"Важко писати такі слова, але... Сьогодні з життя пішов видатний актор театру та кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не полишала свого кумира ніколи. На його вистави зали були повні глядачів з якими він і плакав, і сміявся! Його талант був справжньою окрасою Національного театру імені Марії Заньковецької. Сумуємо", – йдеться в повідомленні.

Петро Михайлович Бенюк народився 4 березня 1946 року на Прикарпатті, закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Звання народного артиста України Бенюк отримав у 1996 році. Крім помостків театру він показав свій талант у фільмах: "Голод-33", "Тарас Шевченко Заповіт", "Злочин з багатьма невідомими", "Вперед, за скарбами гетьмана".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер відомий актор Олексій Булдаков. Причиною став тромб.

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