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Помер народний артист Росії Леонід Неведомський

2.6тЧитати новину російською

У неділю, 3 червня, в Санкт-Петербурзі на 79-му році життя помер актор театру і кіно, народний артист Росії Леонід Неведомський.

Відомо про це стало 4 червня з інформації прес-служби петербурзького Великого театру, пише ТАСС.

Фото: bdt.spb.ru

"Колектив БДТ імені Г. А. Товстоногова висловлює щирі співчуття рідним і близьким Леоніда Віталійовича, його друзям і колегам, усім, хто його знав і любив", - відзначили в театрі.

Інформацію щодо церемонії прощання буде оголошено ​​додатково.

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Леонід Неведомський прослужив у театрі 51 рік, де виконав більше 40 ролей. Шлях артиста в кінематографі почався у 60-х, на сьогоднішній день його фільмографія налічує понад 100 робіт, серед яких як художні картини, так і колись популярні серіали на кшталт "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Убойная сила" та інші.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, народний артист України зізнався в злиднях.

Місце
РосіяСанкт-Петербург
Об'єкт
кіно
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