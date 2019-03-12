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Похорон Етуша: з'явилося фото актора у труні

1.6тЧитати матеріал російською

У вівторок, 12 березня, у Москві попрощалися з актором театру та кіно, народним артистом СРСР Володимиром Етушем. 9 березня він помер у віці 96 років.

Громадянська панахида відбулася на сцені Театру імені Вахтангова, з яким актор співпрацював понад 70 років. У мережі з'явилися перші фотографії церемонії, зокрема і знімки артиста на смертному одрі.

Похорон Етуша: з'явилося фото актора у труні

Фото: mk.ru

Попрощатися з Володимиром Етушем прийшли сотні шанувальників його таланту, а також колеги по театру та кіномайданчику: актори, продюсери, режисери та інші знаменитості РФ.

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Стали відомі подробиці останніх місяців життя Етуша

За плечима народного артиста СРСР десятки театральних і кіно-ролей. Найзнаменитіші: Саахов у "Кавказской пленнице", стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию".

Похорон Етуша: з'явилося фото актора у труні

Фото: mk.ru

Похорон Етуша: з'явилося фото актора у труні

Фото: mk.ru

Похорон Етуша: з'явилося фото актора у труні

Фото: mk.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, у травні 2018 року Етуша екстрено госпіталізували у Москві. Йому стало погано на відпочинку в Італії.

В листопаді "Бенефіс" за участі 96-річного Етуша був скасований у зв'язку з поганим самопочуттям актора. А вперше після хвороби він з'явився на сцені у грудні 2018 року. Володимир Етуш помер минулої суботи. Поховають актора на Новодівочому кладовищі.

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Особа
Володимир Етуш
Місце
РосіяМосква
Теги
акторкіно
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