Які сцени з серіалу "Чорнобиль" зняли в Україні: названі місця

Більшість сцен рейтингового серіалу "Чорнобиль" про вибух на ЧАЕС, створеного американським каналом НВО й британською компанією Sky, відзняли у Литві, проте у ньому також з’являється і частина українських локацій та акторів.

"BBC News Україна" дізналось, де відбувались і як проходили зйомки серіалу, у якій київській студії малювали модель ЧАЕС, а також хто з іноземних акторів навідався до України.

Від одягу до будинків

Серіал "Чорнобиль" отримав чимало позитивних відгуків саме за детальне відтворення картин побуту Радянського Союзу 80-х років. Так, творцям довелось показати не просто часи СРСР, а саме 1986 рік.

"Перешивали ґудзики і погони, щоб все відповідало тому часу і тому складу військових", — розповів виданню актор Володимир Пантелюк, який зіграв роль у сцені серіалу, де евакуюють населення з Прип'яті. Кадри з'являються вкінці третього епізоду.

Як в Україні знімали серіал "Чорнобиль" HBO.COM

Аби відшукати автентичні локації, творці серіалу вирушили до країн з радянською історією, розповідає про роботу над "Чорнобилем" продюсер серіалу Сенна Уоленберг.

Як в Україні знімали серіал "Чорнобиль" BBC/SKY UK LTD/HBO

Автори розглядали Україну як місце, де трапилась катастрофа. Втім зробити більшість зйомок у країні не вдалося — тут не діють податкові пільги для іноземних кіновиробників. Як, наприклад, у Литві, де і зняли 70% серіалу. Проте і українські локації в серіалі з’являються: наприклад, сцени, у яких взяв участь Пантелюк, знімали на Подолі у Києві, поруч із кінотеатром "Жовтень".

"Епізод, що у серіалі тривав 5-7 секунд, знімали 7 годин. Масовка вся була українська. Тоді ми ще не знали, що цей серіал знімає HBO", — розповів актор.

Інститут гідробіології НАН України BBC/NARCOTICQ WIKIPEDIA.ORG

Також у серіалі з'являються кадри із Київським морем і містом Прип'ять. У Києві, окрім Подолу, знімали на Оболоні — в Інституті гідробіології, на вулицях Терещенківській, на Хрещатику, у кадрах є будівлі Київської держадміністрації, приміщення університетів КПА та НАУ.

В Україні серіал "Чорнобиль" знімали кілька тижнів — процес забезпечувала українська компанія Radioaktive. До Києва на зйомки приїжджали Стеллан Скарсґорд, Джаред Гарріс, Емілі Вотсон та Джессі Баклі.

Як в Україні знімали серіал "Чорнобиль" BBC/SKY UK/HBO

Перекривали вулиці

Минулоріч, у червні, частину епізодів зняли на вулиці Богдана Хмельницького, в кварталах від Пушкінської до Володимирської. Там на період зйомок перекривали рух і пускали транспорт тих часів.

Під час зйомок змінювались вивіски та назви відомств і магазинів: інформагенція "Укрінформ" стала "Музичною школою №132", а замість лайт-боксів з'явилися агітплакати та стенди з газетою "Правда".

ЧАЕС з України

Велика частина натурних зйомок відбувалася на Ігналінській АЕС у Литві, що має схожі реактори, як і Чорнобильська. Втім у серіалі є кадри і з ЧАЕС. Це творіння київської студії Postmodern digital.

Модель ЧАЕС BBC/POSTMODERN DIGITAL

Види станції, території навколо неї — це комп'ютерна модель. Її створювали ще у 2013 році для іншого серіалу про Чорнобиль під назвою "Мотильки". HBO допрацювало та використало українську комп'ютерну графіку.

"Це круто дивитись серіал HBO і бачити свою роботу. Щоб відтворити модель станції, ми вивчали архівні фото, вираховували масштаби, розбирались у роботі реактора, щоб все виглядало по-справжньому", — розповідає про роботу над моделюю ЧАЕС керівник Postmodern digital Єгор Борщевський.

За спецефекти у 2014 році український серіал "Мотильки" номінували на престижну голлівудську премію VES Awards, яку також називають "Оскаром" у світі візуальних ефектів. Втім тогоріч нагороду отримала "Гра престолів".

Раніше OBOZREVATEL публікував список стрічок про аварію на ЧАЕС, окрім популярного серіалу.

Також OBOZREVATEL писав, що інженер ЧАЕС вказав на ляпи HBO з "Чорнобилем" і назвав низку плюсів.

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