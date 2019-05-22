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Передбачення збувається? Спливло знакове відео зі "Слуги народу" про вихід МВФ

24.5тЧитати матеріал російською

В останній серії третього сезону популярного серіалу "Слуга Народу 3. Вибір" показали знаковий момент про вихід Міжнародного валютного фонду з України, який може збігтися з реальністю.

У кінці епізоду головний герой, президент Василь Голобородько, якого зіграв новообраний президент України Володимир Зеленський, виступає з потужною промовою, яка впливає на жителів країни (щоб подивитися цей момент, проскрольте до кінця сторінки).

"Слуга народу" - Василь Голобородько

"Слуга народу" - Василь Голобородько

кадр із фільму

"Нарешті Україна – єдина. Ми будуємо, відновлюємо, модернізуємо, наші дороги мости, заводи... Ми залишаємо країну з величезними боргами. Ми винні світу 163 мільярди доларів. Наш бюджет прозорий. Все, що ми могли віддати – віддали. Але грошей немає. І як бути далі? ... Може спробувати змінити хід нашої історії? Набути незалежність, не на папері. Віддати всі борги. В ім'я нашого майбутнього, наших дітей, онуків, майбутніх поколінь, щоб ми ніколи не були людьми другого сорту, які живуть у країні третього світу. Віддати борги – це наша місія. Якщо у нас не вийде, наша совість буде чистою. Ми хоча б спробували", – каже герой.

"Слуга народу" - фінальна промова Василя Голобородька

"Слуга народу" - фінальна промова Василя Голобородька

Скріншот

Новини
У Зеленського відповіли на "бойкот" Верховної Ради

В кінці йдеться, що необхідну суму було зібрано протягом тижня. Гору золота люди принесли на Майдан. "Борг був повністю погашений. Україна здобула справжню незалежність".

"Слуга народу" - люди знесли на Майдан золото

"Слуга народу" - люди знесли на Майдан золото

Кадр із відео

Відео – "Слуга народу", 3 сезон, промова Голобородька

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це відбудеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Відео – "Слуга народу – 3" – дивитися повний епізод

20 травня радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко розповів, що Україна зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу МВФ. За його словами, в країні є резерви Єдиного казначейського рахунку і "подушка безпеки" у вигляді більше $20 млрд золотовалютних резервів.

Він також додав, що після парламентських виборів Україна може домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову програму фінансування, або переглянути стару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 21 травня розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Експерти фонду проведуть зустрічі з представниками уряду і за підсумками роботи повинні ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу в розмірі 1,3 млрд доларів.

22 травня Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко спростував свої слова про те, що місія МВФ достроково припинила роботу в зв'язку зі зміною ситуації в країні.

Відео за темою:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
"Слуга Народу"серіалМВФ
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Несите дебилы последнею копейку нищему Коломойскому . )))
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Вы, блть, щяс серьезно это? Зеленского выбрали потому, что он в кино роль президента сыграл? Скажите мне, что я чего-то не понимаю!!! ))))
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Шаповал Виталий
Шаповал Виталий
Нормально они дружно воруют,а мы должны снять с себя последнюю рубашку и за них рассчитаться,что за бред.
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