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Полякова та Астаф'єва опиняться в одному ліжку

1.1тЧитати новину російською

Українська компанія F Films спільно з латвійською Platforma Films почала роботу над продовженням фільму "Свінгери".

У сіквелі герої комедії готуються до Нового року і в святкову ніч прагнуть здійснити свої сексуальні бажання. "Свінгери-2" вийдуть на кіноекрани з 5 грудня.

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Акторський склад поповниться і новими іменами, проте головних героїв, як і в першій частині, зіграють Оля Полякова, Михайло Кукуюк, Даша Астаф'єва, В'ячеслав Довженко, Анна Саліванчук і Олексій Вертинський.

На цей раз автори обіцяють пікантну сцену між героїнями Олі Полякової та Даші Астаф'євої, а ось за яких обставин дві зіркиопиняться в одному ліжку, можна буде дізнатися вже в грудні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Оля Полякова стала хедлайнером святкового концерту "Ліга зірок", зібравши 25 тисяч глядачів в самому серці столиці .

Особи
Даша Астаф'єваОля Полякова
Місце
Україна
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