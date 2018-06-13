Полякова та Астаф'єва опиняться в одному ліжку

Українська компанія F Films спільно з латвійською Platforma Films почала роботу над продовженням фільму "Свінгери".

У сіквелі герої комедії готуються до Нового року і в святкову ніч прагнуть здійснити свої сексуальні бажання. "Свінгери-2" вийдуть на кіноекрани з 5 грудня.

Новини Оля Полякова одружила 200 пар молодят

Акторський склад поповниться і новими іменами, проте головних героїв, як і в першій частині, зіграють Оля Полякова, Михайло Кукуюк, Даша Астаф'єва, В'ячеслав Довженко, Анна Саліванчук і Олексій Вертинський.

На цей раз автори обіцяють пікантну сцену між героїнями Олі Полякової та Даші Астаф'євої, а ось за яких обставин дві зіркиопиняться в одному ліжку, можна буде дізнатися вже в грудні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Оля Полякова стала хедлайнером святкового концерту "Ліга зірок", зібравши 25 тисяч глядачів в самому серці столиці .