''Одного разу в Голлівуді'': вийшов довгоочікуваний трейлер фільму Тарантіно

В YouTube опублікували перший трейлер дев'ятого фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" з Бредом Піттом та Леонардо Ді Капріо, в головних ролях.

Як стало відомо раніше, в зйомках також взяли участь Марго Роббі, Аль Пачіно та зірка серіалу "Беверлі-Хіллз 90210" Люк Перрі, який пішов з життя в березні цього року. Проект Тарантіно став для актора останнім.

Дія фільму відбувається у 1969 році і розповідає про колишню зірку телевізійних вестернів (Ді Капріо) і його постійного дублера (Пітт), які намагаються вижити в новому Голлівуді. При цьому вони живуть по сусідству з Шерон Тейт (Роббі) - актрисою і моделлю, убитою спільниками Чарлза Менсона.

"Одного разу в Голлівуді" стане першим фільмом Тарантіно, над яким режисер працює без участі продюсера Харві Вайнштейна, звинуваченого у сексуальному насильстві та домаганнях. Прем'єра фільму очікується в серпні 2019 року.

Фото: imdb.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, студія Pixar показала повноцінний трейлер довгоочікуваного анімаційного фільму "Історія іграшок 4". На великі екрани мультфільм вийде 21 червня 2019 року.

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