"Одного разу в Голлівуді": коли вийде в Україні і де дивитися онлайн

26 липня 2019 року вийде новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Марго Роббі. В Україні стрічка вийде в прокат 8 серпня.

Відповідно до опублікованого синопсису, дія фільму розгортається під час вбивств, пов'язаних з Чарльзом Менсоном. Фільм розповість про актора, який на тлі успіху одного телевізійного серіалу намагається пробитися в кіноіндустрію. Того ж самого хоче його дублер.

У мережі фільм з'явиться орієнтовно в кінці вересня. Легально подивитися "Одного разу в Голлівуді" в Україні можна буде через такі ресурси: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv і Sweet.tv. Ці послуги не порушують авторські права і законодавство.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 20 травня відбулася прем'єра фінальної серії культового серіалу "Гра Престолів". Багато шанувальників саги залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Вони вважають, що сценаристи недопрацювали і могли зробити краще.

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