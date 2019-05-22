Одеські шахраї продають фальшиві квитки в кіно

Кілька гостей кінотеатру Multiplex у місті Одеса постраждали від дій шахраїв. Невідомі створюють липові QR-коди, які розміщені на електронних квитках, фіктивні коди не зчитується системою в кінотеатрі, а постраждалим гроші за квитки не повертаються.

"Було кілька випадків, коли адміністратором під-час посадки в зал глядачів отримував квитки для зчитування, але ми їх не змогли ідентифікувати через систему. Вчора ми знову зіткнулися з даною проблемою і в цей раз від дій шахрая постраждали діти, школярі, які придбали квитки з рук. Просимо всіх глядачів, а особливо одеситів і гостей міста, бути уважними і купувати тільки в касах на офіційному сайті multiplex.ua або в додатку Multiplex "- заявив генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex, Віталій Писаренко.

Квитки продають через акаунти в Instagram, в основному все із суттєвою знижкою, що сильно підкуповує жертв шахрайства.

За даним фактом співробітники кінотеатру провели власне розслідування, в результаті чого були виявлені незаперечні факти шахрайства, готується заява в правоохоронні органи.

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