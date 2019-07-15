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Новим Джеймсом Бондом стане темношкіра жінка: подробиці

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У 25-му фільмі про Джеймса Бонда головну роль зіграє темношкіра актриса Лашана Лінч.

Згідно з сюжетом нової частини шпигунської саги, Джеймс Бонд тимчасово перериває службу і відправляється відпочивати на Ямайку, в цей час MI6 привласнює номер 007 новому оперативнику, жінці. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на анонімне джерело.

Лашана Лінч

Лашана Лінч

Legion-Media.ru

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"Це сучасний "Бонд", який сподобається молодому глядачеві, але при цьому в ньому буде все, що прийнято очікувати від фільмів про Бонда. У картині будуть видовищні епізоди погонь і бійок, Бонд, як і раніше Бонд, але йому необхідно навчитися жити в світі #MeToo", - йдеться в повідомленні.

Новим Джеймсом Бондом стане темношкіра жінка: подробиці

www.gq.ru

Починаючи з 2006 року головну роль в шпигунській кінофраншизі виконував актор Деніел Крейг.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал через повернення серіалу "Свати" на екрани. Ряд громадських організацій звернулися в Державне агентство з питань кіно з проханням анулювати прокатне посвідчення стрічки.

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Mdn Ndm
Mdn Ndm
По-моему,получится интересно.А то этот товарищ в прикиде то ли официанта,то ли охранника,уже поднадоел.А тут разнообразие)
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
нові стандарти голівуду: в кожному фільмі обовязково повинен бути підарас/лесбіянка/трансвестит чи інше генетичне сміття + обовязково чорний/чорна. П..ць
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Z Bazin Jozin, глупый
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Н-да, как истинный гейропеец, Дж.Бонд сменяет пол и становится чернокожей лезбиянкой-трансгендером. А из России к нему едут Петров и Баширов с любовью.
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