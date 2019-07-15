Новим Джеймсом Бондом стане темношкіра жінка: подробиці

У 25-му фільмі про Джеймса Бонда головну роль зіграє темношкіра актриса Лашана Лінч.

Згідно з сюжетом нової частини шпигунської саги, Джеймс Бонд тимчасово перериває службу і відправляється відпочивати на Ямайку, в цей час MI6 привласнює номер 007 новому оперативнику, жінці. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на анонімне джерело.

Лашана Лінч Legion-Media.ru

"Це сучасний "Бонд", який сподобається молодому глядачеві, але при цьому в ньому буде все, що прийнято очікувати від фільмів про Бонда. У картині будуть видовищні епізоди погонь і бійок, Бонд, як і раніше Бонд, але йому необхідно навчитися жити в світі #MeToo", - йдеться в повідомленні.

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Починаючи з 2006 року головну роль в шпигунській кінофраншизі виконував актор Деніел Крейг.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал через повернення серіалу "Свати" на екрани. Ряд громадських організацій звернулися в Державне агентство з питань кіно з проханням анулювати прокатне посвідчення стрічки.

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