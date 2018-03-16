Новий трейлер "Месників: Війна нескінченності" привів у захват шанувальників Marvel

У п'ятницю, 16 березня, в мережі представили фінальний трейлер однієї з найочікуваніших картин про всесвіт коміксів Marvel "Месники: Війна нескінченності".

Всього за кілька годин ролик, опублікований на YouTube-каналі Marvel Entertainment, зібрав понад 3 мільйони переглядів, викликавши непідробний захват шанувальників саги.

"Обозреватель" публікує відео, а також найцікавіші коментарі фанів Marvel.

"Візьміть мої гроші"

"Як завжди, мурахи, мурахи і знову мурахи"

"Ну ось, тепер я буду кілька тижнів підряд знову і знову дивитися цей трейлер"

"Заберіть всі мої гроші, але покажіть мені цей фільм зараз"

"Буду дивитися цей трейлер поки не вийде фільм. Хто зі мною?"

Наскільки відомо, сюжет фільму "Месники: Війна нескінченності" розповість глядачеві про вторгнення на Землю титана Таноса, у зв'язку з чим над групою супергероїв нависне серйозна загроза. Залізний Людина, Чорна Пантера, Капітан Америка, Халк, Доктор Стрендж, Стражі Галактики, Тор та інші улюбленці фанатів Marvel поборються зі спільним ворогом, який намірився знищити половину Всесвіту.

Реліз саги в Україні заплановано на травень 2018 року. Режисерами фільму виступили брати Ентоні і Джо Руссо.

Як повідомляв "Обозреватель", в мережі вийшов перший трейлер фільму за романом Жадана "Ворошиловград".