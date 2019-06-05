"Ніякого злого КДБ!" Пропагандист попався на обурливій брехні про смерть героя "Чорнобиля"

Телеведучий пропагандистського каналу "Росії 24" Станіслав Натанзон пообіцяв вибачитися за брехню в ефірі про одного із головних героїв серіалу "Чорнобиль".

Раніше він заявив, що один з головних розслідувачів катастрофи академік Валерій Легасов нібито вільно висловлював свою думку в радянських ЗМІ і навіть надрукував статтю в головній газеті країни - "Правді".

"Академік Легасов дійсно брав участь в ліквідації аварії та потім виступав з критикою того, як в Радянському Союзі влаштована атомна галузь. Але не робив це таємно! Він виступав публічно. Ось, наприклад, його велика стаття в газеті "Правда", - продовжив ведучий і показав ту саму газету зі статтею Легасова.

Але, як це часто буває на російських федеральних каналах, пропагандист викривав брехню за допомогою власної брехні, пише "The moscow times".

Кадр з "Чорнобиля". Легасов - справа

"Академік Легасов дійсно написав статтю для "Правди" в 1987 році, але редакції вона не сподобалася, її не опубліковали. До того моменту Легасов відчував себе зацькованим: в Академії наук не приймали його ідей, Михайло Горбачов відмовився присуджувати йому почесне звання героя соціалістичної праці (хоча нагородив тих, хто з Легасовим працював в Чорнобилі). Після однієї з нарад в Академії Легасов повісився. І через два тижні після смерті його статтю все-таки відправили до друку в 1988", - йдеться в статті.

На черговий фейк від держтелебачення також звернув увагу журналіст "Дощу" Ілля Шепелін. У відповідь на його зауваження, Натанзон визнав, що не перевірив інформацію, але додав, що "історії це не змінює і ніяке зле КДБ не доводило Легасова до самогубства".

Реальний академік Валерій Легасов

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников зазначив, що "Чорнобиль" від HBO розкрив страшні таємниці СРСР. При цьому багато кинулися шукати ляпи і невідповідності в серіалі і в житті.

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