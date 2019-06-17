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"У п'яному угарі": екс-директор ЧАЕС розлютився через горілку в серіалі від НBO

24.9тЧитати матеріал російською

Колишній директор Чорнобильської АЕС Ігор Грамоткін розкритикував популярний американський серіал "Чорнобиль" через велику кількість "розлогої журавлини".

За словами Грамоткіна, після перегляду серіалу створюється враження, що всі найважливіші рішення по ліквідації аварії на ЧАЕС приймалися в п'яному угарі, так як "всі люди зі склянками горілки бігають, нескінченно п'ють". Про це він висловився в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передає "Інтерфакс".

"Але ж це не так!" — підкреслив він.

"У п'яному угарі": екс-директор ЧАЕС розлютився через горілку в серіалі від НBO

Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Нарікання колишнього директора станції також викликали кадри з голими шахтарями, які риють тунель.

"Так, дійсно, умови були нестерпні, була спека під 50 градусів, люди працювали у важких умовах. Але так показувати не можна", — заявив він.

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Грамоткін також додав, що ліквідація наслідків аварії стала подвигом радянського народу, який не можна забувати.

Крім того, він зазначив, що необхідно дозволити всім бажаючим побувати в чорнобильській зоні.

"Це важливий елемент подолання тієї ж радіофобії. Люди повинні бачити, що навіть таку позамежну аварію людина в змозі подолати", — пояснив екс-директор ЧАЕС.

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Грамоткін пропрацював на ЧАЕС 30 років, з 1988 року, в 2005-2018 він був директором станції. У липні 2018 року його вирішив залишити свою посаду через конфлікт з керівництвом Міністерства екології України.

Нагадаємо, що прем'єра міні-серіалу "Чорнобиль" спільного виробництва Великої Британії та США відбулася на каналі HBO 6 травня. У п'яти серіях розповідається про вибух, що стався 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС, і його наслідки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють все занадто перебільшено.

Також ЗМІ розібралися в достовірності "Чорнобиля" від HBO.

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Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Теги
Чорнобильсеріал
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку , https://fuck.it/id01286571
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну да. Когда пришли украинские специалисты - пить перестали! С 1988 года! А до этого бы.дло расейское бухало сутками! Вот и авария из-за этого!
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Алексеев Андрей
Алексеев Андрей
Махал Махалыч, да пьют везде в Украине, Польше Германии Америке да где угодно. Но знаете так как пьют Русские ... Родственники мои приехали из России , ну первы день понятно вопросов нет. Второй тоже. Третий так себе - терпимо. Но приехали на две недели. Батя в огород смылся. Я за рулём спрятался мол экскурсию организую. Брательник на мотоцикл неработающий сел срочно отремонтировал. Короче тягаться с Русским в выпивке - здоровью вредить!!! А что касается ликвидаторов, то со мной работал один из первых. Рассказал - Андрюха кто из наших не бухал , я их уже пережил, всех похоронил. Меня спасла водяра. Бухали чего отрицать. Именно после аварии на ЧАЭС пошла молва что водка выводит радионуклиды. Он жив до сих пор. Говорил до создания скандального фильма. Если хотите можете взять интервью. Он и сейчас пьет, считает что только благодаря водке ещё не умер!
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