Колишній директор Чорнобильської АЕС Ігор Грамоткін розкритикував популярний американський серіал "Чорнобиль" через велику кількість "розлогої журавлини".

За словами Грамоткіна, після перегляду серіалу створюється враження, що всі найважливіші рішення по ліквідації аварії на ЧАЕС приймалися в п'яному угарі, так як "всі люди зі склянками горілки бігають, нескінченно п'ють". Про це він висловився в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передає "Інтерфакс".

"Але ж це не так!" — підкреслив він.

Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Нарікання колишнього директора станції також викликали кадри з голими шахтарями, які риють тунель.

"Так, дійсно, умови були нестерпні, була спека під 50 градусів, люди працювали у важких умовах. Але так показувати не можна", — заявив він.

Грамоткін також додав, що ліквідація наслідків аварії стала подвигом радянського народу, який не можна забувати.

Крім того, він зазначив, що необхідно дозволити всім бажаючим побувати в чорнобильській зоні.

"Це важливий елемент подолання тієї ж радіофобії. Люди повинні бачити, що навіть таку позамежну аварію людина в змозі подолати", — пояснив екс-директор ЧАЕС.

Грамоткін пропрацював на ЧАЕС 30 років, з 1988 року, в 2005-2018 він був директором станції. У липні 2018 року його вирішив залишити свою посаду через конфлікт з керівництвом Міністерства екології України.

Нагадаємо, що прем'єра міні-серіалу "Чорнобиль" спільного виробництва Великої Британії та США відбулася на каналі HBO 6 травня. У п'яти серіях розповідається про вибух, що стався 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС, і його наслідки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють все занадто перебільшено.

Також ЗМІ розібралися в достовірності "Чорнобиля" від HBO.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!