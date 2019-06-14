"Не думали про наслідки": скандал з оголеною фотосесією в Чорнобилі отримав продовження

Блогерка Вероніка Рочева, яка потрапила в скандал через оголену фотосесію в районі Чорнобильської АЕС після виходу серіалу "Чорнобиль", знімалася в інший локації зі схожою обстановкою.

Про це вона заявила в коментарі "Лайфу" після того, як користувачі почали хейтити її в соціальних мережах через неповагу до загиблих в катастрофі.

"Зйомку було зроблено на занедбаному будинку в Новосибірську. Просто поставили локацію (Прип'ять), не замислюючись про наслідки. Ми не думали, що буде стільки негативу", – поскаржилася блогерша.

Вероніка Рочева у масці Instagram@nz.nik

Вона пояснила, що серіал HBO "Чорнобиль" надихнув її на цю зйомку. Дівчина якраз знімала блог на тему екології, а після цього влаштувала фотосесію. За її словами, "деякі моменти там нагадували Прип'ять", тому і поставила таку геолокацію.

"Ми думали, друзі подивляться і все. Ми не хотіли якось образити людей, які пережили таку масштабну трагедію. Ми виявляємо глибоке співчуття до всієї цієї історії", – підсумувала вона.

Скандальна фотосесія Рочевої Instagram@nz.nik

Блогер Вероніка Рочева Instagram@nz.nik

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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