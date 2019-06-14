"Не думали про наслідки": скандал з оголеною фотосесією в Чорнобилі отримав продовження

Блогерка Вероніка Рочева, яка потрапила в скандал через оголену фотосесію в районі Чорнобильської АЕС після виходу серіалу "Чорнобиль", знімалася в інший локації зі схожою обстановкою.
Про це вона заявила в коментарі "Лайфу" після того, як користувачі почали хейтити її в соціальних мережах через неповагу до загиблих в катастрофі.
"Зйомку було зроблено на занедбаному будинку в Новосибірську. Просто поставили локацію (Прип'ять), не замислюючись про наслідки. Ми не думали, що буде стільки негативу", – поскаржилася блогерша.
Вероніка Рочева у масці
Instagram@nz.nik
Вона пояснила, що серіал HBO "Чорнобиль" надихнув її на цю зйомку. Дівчина якраз знімала блог на тему екології, а після цього влаштувала фотосесію. За її словами, "деякі моменти там нагадували Прип'ять", тому і поставила таку геолокацію.
"Ми думали, друзі подивляться і все. Ми не хотіли якось образити людей, які пережили таку масштабну трагедію. Ми виявляємо глибоке співчуття до всієї цієї історії", – підсумувала вона.
Скандальна фотосесія Рочевої
Instagram@nz.nik
Блогер Вероніка Рочева
Instagram@nz.nik
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019. Далі епізоди виходили по понеділках — 5 серій.
В Україні у зв'язку з популярністю заявили, що це може привабити туристів з усього світу, що позитивно вплине на українську економіку.
Крім того, серіал став найпопулярнішим на сайті IMDb, що є справжнім показником якості.
Проте у Росії картину визнали "фільмом про порятунок шкур, а не душ" і викрили в численних кіноляпах і брехні.
Зокрема, стрічку розкритикували ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.
Пізніше з'явилося пояснення, чому Кремль так накинувся на серіал HBO. Справа полягає у тому, що він продемонстрував ціну брехні влади СРСР, а тепер і Росії.
У компаніях, які організовують тури в зону відчуження, заявили про 30-40% зростання кількості туристів після закінчення серіалу.
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