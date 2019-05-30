"Не читав і не бачив": скандал з українським письменником довкола серіалу "Чорнобиль" отримав продовження

Шоуранер серіалу "Чорнобиль" Крейг Мейзін відповів на заяву українського драматурга Павла Ар'є на те, що творці стрічки в четвертій серії використовували монолог персонажа з його п'єси.

Він написав на своїй сторінці в Twitter, що не читав твір "На початку і в кінці часів", про який говорив письменник.

"Ні, я ніколи не читав творів і не бачив постановок Павла Ар'є, не чув і про "Бабу Фросю". На цю сцену мене надихнув момент, описаний у "Голосі Чорнобиля", в якому жінка продовжує доїти корову, а солдат – виливає молоко. Втім, її промова – виключно моя", – заявив Мейзін.

У відповідь Ар'є написав новий пост, в якому заявив, що не використав у попередньому повідомленні слово "плагіат", про що написали деякі ЗМІ.

"Дуже дивує преса своїми вигадками і домислами. Хайп заради хайпу? Добре, що так голосно звернули увагу на українську драматургію, але хотілося б, щоб це відбувалося за інших обставин. Особисто я ще нікого ні в чому не звинувачував. Якщо пам'ять не підводить, я жодного разу не говорив слова "плагіат". Можливі порушення авторських прав помітили мої глядачі і підписники, які добре знають конкретну п'єсу. Переглянувши, я прийшов до висновку, що дійсно є привід для додаткових з'ясувань, про що і написав у ФБ", – зазначив Ар'є.

Сцена з бабусею в 4 серії серіалу "Чорнобиль" кадр із відео

Він додав, що побачене і почуте в серіалі справило на нього дуже сильне враження. А перші пости зробив не Ар'є, а люди, які знають його п'єсу за виставами або за текстом.

"Я жива людина, маю право на власну думку, почуття і навіть емоції, і навіть час від часу висловлюватися про це в своїй стрічці на ФБ або просто на вулиці. Сподіваюся, офіційний коментар також буде, дамо пізніше. Ми провели консультації з адвокатами й отримали рекомендації щодо подальших дій. Зараз попросили утриматися від коментарів. Юристи працюють. Повторюся, просимо дочекатися офіційної заяви", – наголосив драматург.

Він додав, що саме явище серіалу "Чорнобиль" – "неймовірне, прекрасне і дуже потрібне". Ар'є подякував за "грандіозне художнє висловлювання".

В цих заявах ішлося про сцену четвертої серії, в якій солдат змушує жінку похилого віку покинути свій будинок. Раніше через неї розлютився пропагандист Олександр Коц, тому що персонаж згадав про Голодомор і злочини Йосипа Сталіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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