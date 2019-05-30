ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини

"Не читав і не бачив": скандал з українським письменником довкола серіалу "Чорнобиль" отримав продовження

Читати матеріал російською

Шоуранер серіалу "Чорнобиль" Крейг Мейзін відповів на заяву українського драматурга Павла Ар'є на те, що творці стрічки в четвертій серії використовували монолог персонажа з його п'єси.

Він написав на своїй сторінці в Twitter, що не читав твір "На початку і в кінці часів", про який говорив письменник.

"Ні, я ніколи не читав творів і не бачив постановок Павла Ар'є, не чув і про "Бабу Фросю". На цю сцену мене надихнув момент, описаний у "Голосі Чорнобиля", в якому жінка продовжує доїти корову, а солдат – виливає молоко. Втім, її промова – виключно моя", – заявив Мейзін.

"Не читав і не бачив": скандал з українським письменником довкола серіалу "Чорнобиль" отримав продовження

У відповідь Ар'є написав новий пост, в якому заявив, що не використав у попередньому повідомленні слово "плагіат", про що написали деякі ЗМІ.

"Дуже дивує преса своїми вигадками і домислами. Хайп заради хайпу? Добре, що так голосно звернули увагу на українську драматургію, але хотілося б, щоб це відбувалося за інших обставин. Особисто я ще нікого ні в чому не звинувачував. Якщо пам'ять не підводить, я жодного разу не говорив слова "плагіат". Можливі порушення авторських прав помітили мої глядачі і підписники, які добре знають конкретну п'єсу. Переглянувши, я прийшов до висновку, що дійсно є привід для додаткових з'ясувань, про що і написав у ФБ", – зазначив Ар'є.

Сцена з бабусею в 4 серії серіалу "Чорнобиль"

Сцена з бабусею в 4 серії серіалу "Чорнобиль"

кадр із відео

Він додав, що побачене і почуте в серіалі справило на нього дуже сильне враження. А перші пости зробив не Ар'є, а люди, які знають його п'єсу за виставами або за текстом.

"Я жива людина, маю право на власну думку, почуття і навіть емоції, і навіть час від часу висловлюватися про це в своїй стрічці на ФБ або просто на вулиці. Сподіваюся, офіційний коментар також буде, дамо пізніше. Ми провели консультації з адвокатами й отримали рекомендації щодо подальших дій. Зараз попросили утриматися від коментарів. Юристи працюють. Повторюся, просимо дочекатися офіційної заяви", – наголосив драматург.

Він додав, що саме явище серіалу "Чорнобиль" – "неймовірне, прекрасне і дуже потрібне". Ар'є подякував за "грандіозне художнє висловлювання".

В цих заявах ішлося про сцену четвертої серії, в якій солдат змушує жінку похилого віку покинути свій будинок. Раніше через неї розлютився пропагандист Олександр Коц, тому що персонаж згадав про Голодомор і злочини Йосипа Сталіна.

"Не читав і не бачив": скандал з українським письменником довкола серіалу "Чорнобиль" отримав продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна
Теги
Чорнобильсеріалскандаликіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-