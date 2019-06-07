"Не аплодували": реальний герой Чорнобиля розкрив деталі небезпечної операції

Водолаз з серіалу "Чорнобиль" від НВО Олексій Ананенко, який за героїзм зараз отримує надбавку в розмірі 456 гривень, розповів подробиці реального спуску під реактор АЕС.

В інтерв'ю "ВВС-Україна" він згадав, як йому і ще двом "добровольцям" Борису Баранову і Валерію Беспалову подзвонили і поставили завдання.

За його словами, урядова комісія вирішила спустити воду з резервуарів під ректором, яка там накопичилася, щоб це не викликало непередбачуваних наслідків. Це можна було зробити тільки відкривши засувки у тунелі на глибині трьох метрів під станцією.

Місія випала на зміну Ананенка, який працював того дня, і знав, де розташовані заслінки. Йому, Баранову і Беспалову не пропонували винагород за операцію.

"Фактором ризику було опромінення від води, так як ніхто не знав, як буде змінюватися її активність на шляху просування вглиб коридору, і тому не можна було спрогнозувати величину отриманої дози", – розповідав він в одній зі статей.

Відмінності від серіалу

В інтерв'ю Ананенко уточнив, що просив гідрокостюми для захисту від води. Однак обличчя, як було показано в серіалі, вони не захищали. У "чорнобильських водолазів" були звичайні респіратори "Пелюстка", які зовсім не заважали розмовляти.

реальний спуск ВВС / GETTY

Кожен з них мав при собі по два іонізаційних дозиметри: один на грудях, інший на щиколотці. Він згадав, що операція пройшла досить швидко і легко. Води було по щиколотку, засувки були з табличками та відкрилися без проблем.

Спуск в серіалі SKY UK LTD / HBO

"Просто відкрили засувки і відразу з'явився шум. Ми зрозуміли – вода пішла. І нам залишалося тільки повернутися і піднятися", – пояснив Ананенко.

Він згадав, що проблеми з високим "радіаційним тиском" були біля входу в транспортний коридор зруйнованого четвертого блоку. Тоді вони отримали коротку команду рухатися дуже швидко. Серйозного опромінення їм вдалося уникнути. Також сцена в серіалі з виходом дайверів виявилася не зовсім точною.

Ананенко в 1980-х SKY UK LTD / HBO

"Ніхто нікому не аплодував. Це була звичайна робота, хто буде аплодувати?І Горілку ніхто не пив, я взагалі не пив. Героями не відчували, відчувалися як зазвичай", – додав він.

Ананенко в серіалі SKY UK LTD / HBO

Петро Порошенко та Олексій Ананенко Medialeaks

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