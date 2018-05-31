Названо найкращі серіали початку 2018 року

Видання Time назвало найкращі телешоу першого півріччя 2018 року.

До переліку увійшли художні серіали, документальні багатосерійні фільми та телевізійні передачі. Рейтинг був опублікований на сайті журналу.

У список потрапив міні-серіал "Патрік Мелроуз", який вийшов у травні 2018 року, з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. У ньому розповідається історія англійця, який намагається подолати свої згубні пристрасті та побороти внутрішніх демонів.

Також у переліку - документальна сага "Дика-дика країна" про життя комуни Раджнішпурам у США, керованої індійським містиком Ошо.

Крім цього, кінокритики відзначили другий сезон антиутопії "Розповідь служниці" з Елізабет Мосс, нову частину "Атланти" з Дональдом Гловером, трилер про найманого вбивцю з російським корінням "Вбиваючи Єву" та серіал про боротьбу американських силових відомств з Усамою бен Ладеном "Примарна вежа".

До переліку також увійшли ситком "Чемпіони" та перезапущене у 2018 році телешоу "Американський ідол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше критики назвали кращий фільм 2017 року.