Названі українські фільми-претенденти на "Оскар-2019"

Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних картин у відборі на премію "Оскар" Американської кіноакадемії мистецтв і наук у категорії "Кращий фільм іноземною мовою" від України.

На офіційній сторінці Комітету у Facebook був опублікований повний список претендентів, до якого увійшли шість українських картин: "Брама" режисера Володимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Донбас" Сергія Лозниці, "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва, "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк та "Міф" Леоніда Кантера.

"Брама"(Україна)

Сюжет нашумілої картини розповідає про родину, що проживає у Чорнобильській зоні відчуження. Головує в ній баба Пріся, яка в роки війни зарізала дванадцять есесівців, а сьогодні дружить з русалками, під'їдає галюциногенні гриби, які дозволяють їй заглядати за межі реальності. З нею живуть онук Вовчик і хвороблива дочка Слава, яку свого часу кинув чоловік. В один із днів їхнє спокійне життя закінчується - баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, яка відбудеться найближчим часом.

"Вулкан"(Україна, Німеччина, Монако)

Головний герой сюжету на ім'я Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем у київському офісі ОБСЄ і у складі моніторингової місії вирушає на кордон з Кримом. Після декількох дивних збігів обставин Лукас залишається в маленькому містечку на півдні України. Не знаючи куди йти, він опиняється в будинку місцевого дивака на ім'я Вова. Ідучи за Вовою, Лукас повільно занурюється в життя української провінції, у світ, який виходить за рамки його уявлення, де речі виглядають повністю відірваними від будь-якої логіки або структури. У цих дивних місцях Лукас отримує шанс почати життя спочатку.

"Донбас"(Україна, Німеччина, Франція, Нідерланди, Румунія)

Сценарій фільму Сергія Лозниці заснований на документальних матеріалах і розповідає про події, які відбувалися на сході України. У центрі уваги - люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами. Де грань між фактом і вимислом? Чи можливо зберегти здоровий глузд і людську гідність у таких умовах?

"Кіборги"(Україна)

Картина, яка змусила глядачів Європи підхопитися на ноги, розкриває історію одного бойового чергування українських військових у Донецькому аеропорту протягом декількох тижнів у вересні 2014-го. Добровольча група приїздить вперше до Донецького аеропорту, який уже більше чотирьох місяців утримується українцями в умовах постійної війни. Старий і новий термінали з усіх боків оточені проросійськими бойовиками. Три основних типи військових перебувають в аеропорту, де утворюється певний трикутник відносин між ними: добровольці, військові служби України, мобілізовані.

"Коли падають дерева"(Україна, Польща, Македонія)

У глухій українській провінції розгортається історія 5-річної бунтівної Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та її коханого молодого бандита Шрама. Після смерті батька перед Ларисою гостро стоїть питання подальшого майбутнього. Вона хоче творити власну долю своїми руками, і за любов до бандита Шрама її засуджує все селище. Лариса та Шрам планують втекти разом подалі від бандитів, розрухи та родичів. Але чи будуть вони готові заплатити повну ціну свободи?

"Міф"(Україна)

"Міф" - це фільм-дума Леоніда Кантера, документальна історія життя оперного співака Василя Сліпака, добровольця, який загинув, захищаючи Україну на сході. Ще юнаком він поїхав зі Львова співати до Канади та США, виступав у Карнегі-холі і виграв міжнародний конкурс у Франції, де став солістом Паризької опери.

Але артист вирішив залишити сцену і багатообіцяючу кар'єру у Європі та приєднатися до добровольців, коли в його рідну Україну прийшла війна. Під час виконання бойового завдання Василь із позивним "Міф" героїчно загинув від кулі снайпера.

Зазначається, що фільм-претендент на премію "Оскар" від України буде оголошено вже 29 серпня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українського звукорежисера Олега Кульчицького номінували на престижну премію в США у категорії "Кращий звук" за роботу над документальною стрічкою "Плач із Сирії".