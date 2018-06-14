Названа дата прощання зі Станіславом Говорухіним

Прощання з російським режисером Станіславом Говорухіним, який помер після тривалої хвороби у четвер, 14 червня, відбудеться в суботу, 16 червня, в Москві.

Прощальна церемонія розпочнеться о 9 годині ранку. Про місце заходу поки нічого не відомо. Про це повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, пише РІА "Новости".

"Хто хоче попрощатися з Говорухіним, можуть це зробити в суботу з 9 години. Більш детальну інформацію ми протягом сьогоднішнього дня доведемо до всіх фракцій", - заявив Володін на засіданні.

Станіслав Говорухін Life.ru

Новини Стало відомо про смертельну хворобу Станіслава Говорухіна

Станіслав Говорухін - депутат Держдуми, актор, сценарист, режисер, автор фільмів "Вертикаль", "Ворошиловський стрілок", "Кінець прекрасної епохи" і інших.

Він помер в санаторії "Барвиха" після тривалої хвороби.

Раніше OBOZREVATEL пропонував згадати самі різкі фрази Станіслава Говорухіна про Україну.