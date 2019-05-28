Найочікуваніші серіали літа 2019: топ-5

У 2019 завершилося безліч серіалів, які полюбилися глядачам з усього світу. У травні всі побачили фінал "Гри Престолів" і "Теорії великого вибуху", а влітку любителі провести час за переглядом багатосерійних історій побачать продовження "Розповіді служниці" і атмосферної фантастики "Дивні дива".

Так, крім продовження улюблених історій глядачів очікує кілька гарячих прем'єр. OBOZREVATEL приготував читачеві список серіалів, які вийдуть на екрани влітку 2019 року.

Кадр з серіалу "Дуже дивні справи"

Коли вони нас бачать

Кадр з серіалу "Коли вони нас бачать"

Міні-серіал режисера Ави Дюверней заснований на реальних подіях. Ця драма з 4-х серій розповість про судову справу над підлітками, яких помилково звинувачують у зґвалтуванні жінки в Центральному парку в 1989 році. Дії в серіалі починаються з першого допиту підозрюваних, а закінчуються з винесенням виправдувального вироку в 2014 році.

Дата виходу: 31 травня.

Добрі знамення

Кадр з серіалу "Добрі знамення"

Серіал є екранізацією фантастичного роману Террі Пратчетта і Ніла Геймана. Дія розгортається в 2018 році. Демон Кроулі і ангел Азірафель, встигнувши прикипіти до життя на Землі, прагнуть запобігти наступ антихриста і заодно фінальну битву між раєм і пеклом.

Дата виходу: 31 травня.

Розповідь служниці 3

Розповідь служниці in-rating.ru

Серіал "Розповідь служниці" знятий за мотивами однойменного роману Маргарет Етвуд. У третьому сезоні Джун у виконанні Елізабет Мосс повертається в Гілеад, щоб очолити протестний рух. Новий сезон буде складатися з 13 серій. Серіал знімали в Торонто, а також у Вашингтоні.

Дата виходу: 5 червня.

Беверлі Хіллз 90210

Беверлі Хіллз 90210 gordonua.com

Культовий молодіжний серіал повернеться на екрани у вигляді міні-шоу під назвою "90210". У новому проекті Fox знімуться всі актори зі старого складу. Через 19 років після закінчення оригінального серіалу, актори грають не своїх персонажів, а дорослі версії самих себе.

Дата виходу: 7 серпня.

Дивні Дива

Кадр з серіалу "Дивні Дива"

Після тривалої перерви творці серіалу "Дивні Дива" підтвердили дату прем'єри третього сезону – 4 липня. Дія в третьому сезоні буде відбуватися через рік після подій попереднього. Основний акторський склад разом з Міллі Боббі Браун, Вайноною Райдер і Девідом Харбором поповниться новими акторами, включаючи Майю Турман-Хоук.

Дата виходу: 4 липня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британська академія кіно і телевізійних мистецтв назвала переможців щорічної премії Bafta TV Awards. Так, кращим серіалом 2019 року стало "Вбиваючи Єву". Джоді Кормер, яка зіграла в ньому одну з провідних ролей, перемогла в номінації "Краща жіноча роль першого плану".

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