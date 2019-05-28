ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини

Найочікуваніші серіали літа 2019: топ-5

1.6тЧитати матеріал російською

У 2019 завершилося безліч серіалів, які полюбилися глядачам з усього світу. У травні всі побачили фінал "Гри Престолів" і "Теорії великого вибуху", а влітку любителі провести час за переглядом багатосерійних історій побачать продовження "Розповіді служниці" і атмосферної фантастики "Дивні дива".

Так, крім продовження улюблених історій глядачів очікує кілька гарячих прем'єр. OBOZREVATEL приготував читачеві список серіалів, які вийдуть на екрани влітку 2019 року.

Кадр з серіалу "Дуже дивні справи"

Кадр з серіалу "Дуже дивні справи"

Новини
"Фільм про порятунок шкур": у росЗМІ розповіли про брехню HBO з "Чорнобилем"

Коли вони нас бачать

Кадр з серіалу "Коли вони нас бачать"

Кадр з серіалу "Коли вони нас бачать"

Міні-серіал режисера Ави Дюверней заснований на реальних подіях. Ця драма з 4-х серій розповість про судову справу над підлітками, яких помилково звинувачують у зґвалтуванні жінки в Центральному парку в 1989 році. Дії в серіалі починаються з першого допиту підозрюваних, а закінчуються з винесенням виправдувального вироку в 2014 році.

Дата виходу: 31 травня.

Добрі знамення

Кадр з серіалу "Добрі знамення"

Кадр з серіалу "Добрі знамення"

Серіал є екранізацією фантастичного роману Террі Пратчетта і Ніла Геймана. Дія розгортається в 2018 році. Демон Кроулі і ангел Азірафель, встигнувши прикипіти до життя на Землі, прагнуть запобігти наступ антихриста і заодно фінальну битву між раєм і пеклом.

Дата виходу: 31 травня.

Розповідь служниці 3

Розповідь служниці

Розповідь служниці

in-rating.ru

Серіал "Розповідь служниці" знятий за мотивами однойменного роману Маргарет Етвуд. У третьому сезоні Джун у виконанні Елізабет Мосс повертається в Гілеад, щоб очолити протестний рух. Новий сезон буде складатися з 13 серій. Серіал знімали в Торонто, а також у Вашингтоні.

Дата виходу: 5 червня.

Беверлі Хіллз 90210

Беверлі Хіллз 90210

Беверлі Хіллз 90210

gordonua.com

Культовий молодіжний серіал повернеться на екрани у вигляді міні-шоу під назвою "90210". У новому проекті Fox знімуться всі актори зі старого складу. Через 19 років після закінчення оригінального серіалу, актори грають не своїх персонажів, а дорослі версії самих себе.

Дата виходу: 7 серпня.

Дивні Дива

Кадр з серіалу "Дивні Дива"

Кадр з серіалу "Дивні Дива"

Після тривалої перерви творці серіалу "Дивні Дива" підтвердили дату прем'єри третього сезону – 4 липня. Дія в третьому сезоні буде відбуватися через рік після подій попереднього. Основний акторський склад разом з Міллі Боббі Браун, Вайноною Райдер і Девідом Харбором поповниться новими акторами, включаючи Майю Турман-Хоук.

Дата виходу: 4 липня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британська академія кіно і телевізійних мистецтв назвала переможців щорічної премії Bafta TV Awards. Так, кращим серіалом 2019 року стало "Вбиваючи Єву". Джоді Кормер, яка зіграла в ньому одну з провідних ролей, перемогла в номінації "Краща жіноча роль першого плану".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Теги
серіалГра престолів 8
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки