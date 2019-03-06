Найбільша мережа кінотеатрів Multiplex відкриває свій перший в Одесі кінотеатр

7 березня в 18.00 свої двері урочисто відкриє новий 8-ми зальний кінотеатр, загальною площею 3 315 м і місткістю 777 глядачів.

Новий кінотеатр в Одесі оснащений, новітнім проекційним обладнанням Barco Laser, яке забезпечить понад чітке зображення і контрастність на 60% вище стандартної лампи ксенону. А в комплексі зі звуковою системою Dolby Atmos і самим передовим кіносабвуфером THOR, створять максимальний ефект присутності, посилюючи візуальні і звукові відчуття під час перегляду фільму в десятки разів.

Дизайнери та архітектори команди Multiplex створили ексклюзивне оформлення кінотеатру у стилі ретро футуризму, із застосуванням сучасних систем освітлення, комфортними зонами відпочинку, ігровими автоматами і фото-кабінкою, де гості можуть безкоштовно відобразити щасливий момент відвідування кінотеатру.

"Одеса - останнє великий місто України, де у нас не було кінотеатру. І ми постаралися зробити щось по-справжньому надзвичайне. Наш новий кінотеатр буде складатися з 2 рівнів. Перший в стилі футуризму 80-их, для його створення ми надихалися такими легендарними фільмами, як "Той, що біжить по лезу" і "Трон: Спадщина". На другому рівні буде розташовуватися три зали класу люкс для самої вимогливої публіки. Там буде втілена модель ресторанного обслуговування в залах, яка вже існує в деяких кінотеатрах мережі. Для цього ексклюзивне меню розробляє один з відомих одеських рестораторів. Серед технологічних новинок - зал з лазерною системою проекції проекції звуком atmos. Зал №1 оснащений виключно преміальними сидіннями і нашим класичним останнім рядом Реклайнер. Вечірка на честь відкриття кінотеатру відбудеться 7 березня о 18:00, а другий рівень кінотеатру запрацює вже в травні. "- сказав генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex, Віталій Писаренко.

На честь відкриття кінотеатру відбудеться грандіозна вечірка.

Для того, щоб потрапити на відкриття досить купити квитки на сеанси 7 березня з 19:45 до 20.30.

Квитки на вечірку можна придбати за посиланням: https://goo.gl/V2pQ5u

За відмінний настрій вечора відповідають: запальний DJ, ведучий, який з радістю обміняє ексклюзивні призи на вашу участь в конкурсах і аніматори, готові прикрасити ваші святкові Селфі.

До зустрічі на відкритті!

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