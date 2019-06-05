На зйомках фільму про Бонда прогримів вибух: що відомо про НП

На зйомках нового фільму про Джеймса Бонда прогримів вибух, в результаті чого постраждав один із членів команди.

В офіційному блозі проекту в Twitter уточнили, що інцидент стався на студії Pinewood, а потерпілий отримав легку травму.

"Під час зйомок контрольованого вибуху на майданчику "Бонда 25" на студії Pinewood була пошкоджено зовнішню частину знімального павільйону. Обійшлося без серйозних поранень, однак один член знімальної групи отримав невелику травму", – уточнили в відомстві.

Студія, де проходять зйомки фільму thesun.co.uk

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK - James Bond (@ 007) 4 червня 2019 р.

За даними видання The Sun, на зйомках прогримів не один, а відразу три вибухи, коли працювали над сценою з вогненною кулею в лабораторії. На члена групи впала частина майданчика, коли він стояв на рампі за межами студії.

"Це був справжній хаос. Було три сильні вибухи, які зірвали частину даху павільйону і кілька стінних панелей. Передбачалося, що вогненна куля пролетить через майданчик. Це був трюк, але щось пішло не так. Зараз все повністю припинено", – розповіло джерело виданню.

Локація зйомок фільму про Джеймса Бонда thesun.co.uk

Що примітно, незадовго до цього актор Деніел Крейг, який знімається в "бондіані" вже вп'яте, отримав травму, про що також повідомляли в Twitter. Уточнювалося, що він очікував операцію на щиколотці, але на терміни виходу фільму це не вплине. Прем'єру призначено на квітень 2020 року.

будівля студії thesun.co.uk

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx - James Bond (@ 007) 22 травня 2019 р.

Lake Como. A sharp suit. Bond. James Bond. Today in 2006, the CASINO ROYALE crew shot this iconic moment at Lake Como. pic.twitter.com/7okwTVykpQ - James Bond (@ 007) 1 червня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році з'явилася інформація, що Крейг не готовий відмовитися від Джеймса Бонда. Однак пізніше в мережі почали поширювати дані, що продюсери нібито намагаються знайти нового актора на цю роль.

У 2017 році британський актор Том Харді ухильною відповіддю підігрів чутки, що саме він стане новим Бондом. Хай там що, Крейг почав зйомки в п'ятому фільмі з його участю.

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