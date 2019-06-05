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На зйомках фільму про Бонда прогримів вибух: що відомо про НП

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На зйомках нового фільму про Джеймса Бонда прогримів вибух, в результаті чого постраждав один із членів команди.

В офіційному блозі проекту в Twitter уточнили, що інцидент стався на студії Pinewood, а потерпілий отримав легку травму.

"Під час зйомок контрольованого вибуху на майданчику "Бонда 25" на студії Pinewood була пошкоджено зовнішню частину знімального павільйону. Обійшлося без серйозних поранень, однак один член знімальної групи отримав невелику травму", – уточнили в відомстві.

Студія, де проходять зйомки фільму

Студія, де проходять зйомки фільму

thesun.co.uk

За даними видання The Sun, на зйомках прогримів не один, а відразу три вибухи, коли працювали над сценою з вогненною кулею в лабораторії. На члена групи впала частина майданчика, коли він стояв на рампі за межами студії.

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"Це був справжній хаос. Було три сильні вибухи, які зірвали частину даху павільйону і кілька стінних панелей. Передбачалося, що вогненна куля пролетить через майданчик. Це був трюк, але щось пішло не так. Зараз все повністю припинено", – розповіло джерело виданню.

Локація зйомок фільму про Джеймса Бонда

Локація зйомок фільму про Джеймса Бонда

thesun.co.uk

Що примітно, незадовго до цього актор Деніел Крейг, який знімається в "бондіані" вже вп'яте, отримав травму, про що також повідомляли в Twitter. Уточнювалося, що він очікував операцію на щиколотці, але на терміни виходу фільму це не вплине. Прем'єру призначено на квітень 2020 року.

будівля студії

будівля студії

thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році з'явилася інформація, що Крейг не готовий відмовитися від Джеймса Бонда. Однак пізніше в мережі почали поширювати дані, що продюсери нібито намагаються знайти нового актора на цю роль.

У 2017 році британський актор Том Харді ухильною відповіддю підігрів чутки, що саме він стане новим Бондом. Хай там що, Крейг почав зйомки в п'ятому фільмі з його участю.

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Особа
Деніел Крейг
Теги
фільмвибухДжеймс Бонд
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