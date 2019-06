На зйомках фільму про Бонда прогримів вибух: що відомо про НП

На зйомках нового фільму про Джеймса Бонда прогримів вибух, в результаті чого постраждав один із членів команди.

В офіційному блозі проекту в Twitter уточнили, що інцидент стався на студії Pinewood, а потерпілий отримав легку травму.

"Під час зйомок контрольованого вибуху на майданчику "Бонда 25" на студії Pinewood була пошкоджено зовнішню частину знімального павільйону. Обійшлося без серйозних поранень, однак один член знімальної групи отримав невелику травму", – уточнили в відомстві.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK