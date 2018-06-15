На підтримку Сенцова: відомий український режисер оголосив голодування

Український кінорежисер-документаліст В'ячеслав Бігун оголосив голодування на підтримку свого колеги Олега Сенцова.

Режисер Олег Сенцов відбуває покарання за сфабрикованими звинуваченнями в Росії. Його засудили на 20 років позбавлення волі, після чого він оголосив голодування. Про своє рішення підтримати незаконно засудженого Сенцова Бігун написав на сторінці в Facebook.

"Для солідарності з колегою, українцем Олегом Сенцовим вирішив солідаризуватися з ним і іншими полоненими - голодувати разом. Розумію, рішення - контроверсійне, так навіщо тоді? Але це продуманий крок. Моя відповідь на те, що можу зробити в цьому випадку. Зараз вирішальний момент, коли треба бути з ними разом і це моя спроба співпереживання моменту", - написав Бігун.

За словами В'ячеслава, зараз вже йде третя доба з моменту початку голодування.

"Третя доба мого голодування солідарності. Але вже відчуваю себе більш солідарним. Настрій і самопочуття хороші. І все повинно бути добре", - підкреслив в своїх постах Бігун.

Відзначимо, В'ячеслав Бігун є режисером документальних фільмів "Серце мами Гонгадзе" і "Сильні духом" про українського політв'язня Юрія Яценко.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Олег Сенцов готовий до смерті і відмовиться від годування.