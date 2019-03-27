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Multiplex і Fander високо оцінили український фільм "Давай, танцюй"

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Перший український танцювальний екшен вийшов у прокат минулого тижня, але вже показав себе на ринку досить непогано. За перший уїк-енд фільм зібрав бокс офіс в 3,3 млн гривень, серед якого частка ринку кінопрокату мережі кінотеатру Multiplex 53%.

"Фільм "Давай, танцюй" з непростою історією: його почали знімати ще в 2014 році, потім настала криза і фінансування було заморожено, зйомки припинилися. Нарешті, в цьому році фільм вийшов на екрани, і він дійсно вартий уваги глядачів. Мені не імпонують екшен фільми про танці, тому я не очікував нічого хорошого від сюжету, але "Давай танцюй" мені сподобався, а це значить, що фільм необхідно подивитися не тільки тим хто любить танці, а в принципі усім шанувальникам якісного кіно з класним гумором і цікавою сюжетною лінією.”- ділиться генеральний директор Multiplex, Віталій Писаренко.

Multiplex і Fander високо оцінили український фільм "Давай, танцюй"

"Коли Віталій Писаренко сказав, що фільм" Давай, танцюй! " краще класики танцювальних фільмів "Крок вперед", я не повірив. З'являються якісні українські фільми, але я не думав, що ми вже можемо зняти кіно, яке дійсно буде на одному рівні з кращими голлівудськими стрічками. Прислухавшись до рекомендацій, сходив в кіно на "Давай, танцюй!" і абсолютно не пошкодував. Це динамічний, цікавий, смішний український фільм з крутими танцювальними постановками.

Проект Fander не просував ніколи конкретні кінострічки. Ми намагаємося неупереджено пропонувати користувачеві дійсно варте кіно. Проте, ми хочемо підтримати вітчизняного виробника і дуже якісний продукт.

Multiplex і Fander високо оцінили український фільм "Давай, танцюй"

Спеціально під фільм, Fander розіграє 3 спеціальних сувенірних подарунка (very limited edition) серед тих, хто купить квитки на фільм "Давай, танцюй!" через наш додаток. ДСходіть на цій фільм - отримаєте заряд позитиву і гордості за українське кіно!

Додаток доступний як для Android, так і для IOS"- CEO проекту Fander, Володимир Бондаренко.

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