Мультфільм "Свинка Пеппа" потрапив у сексистський скандал: що трапилося

Пожежна бригада Лондона звинуватила популярний британський мультсеріал "Свинка Пеппа" у сексизмі.

За даними The Telegraph, скандал розгорівся через один з епізодів, де творці стрічки використовували слово fireman ("пожежник") в чоловічому роді щодо мами-свинки.

Відомство побачило в цьому образу, "застаріле та стереотипне гендерне формулювання". Більш того, бригада заявила, що це заважає зусиллям щодо набору більшої кількості жінок-пожежників.

"Ви надаєте величезний вплив на дітей, використовуючи застарілі стереотипні гендерні формулювання, які заважають молодим дівчатам ставати пожежниками", – йдеться в повідомленні до епізоду, що вийшов в ефір у 2009 році, де персонаж каже: "Мамочка Свиня одягнена як пожежник".

Уточнюється, що в Лондоні проводиться кампанія під назвою "Протипожежний сексизм", яку спрямовано на усунення гендерного дисбалансу в професії. Тільки 354 з п'ятьох тисяч пожежників у місті є жінками.

"Ми повинні кинути виклик застарілій мові, яка, як показує наше дослідження, заважає молодим дівчатам і жінкам розглядати пожежогасіння як корисну і професійну кар'єру", — сказав представник бригади в коментарі виданню.

"Порося Пеппа" Кадр з відео

У мережі розгорілися суперечки на цю тему, адже не всі користувачі підтримали звинувачення в сексизмі.

"Ви ніколи не дивилися шоу належним чином. Пані Кролик робить в ньому майже все. Вона власниця магазину, пілот гелікоптера, рятівниця. Дайте їй відпочити, дайте комусь іншому зайнятися питаннями пожеж", – написав один з користувачів.

А творці "Свинка Пеппа" Entertainment One вирішили ніяк не коментувати журналістам скандал, який розгорівся навколо епізоду.

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