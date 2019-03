Мультфільм "Свинка Пеппа" потрапив у сексистський скандал: що трапилося

Пожежна бригада Лондона звинуватила популярний британський мультсеріал "Свинка Пеппа" у сексизмі.

За даними The Telegraph, скандал розгорівся через один з епізодів, де творці стрічки використовували слово fireman ("пожежник") в чоловічому роді щодо мами-свинки.

Відомство побачило в цьому образу, "застаріле та стереотипне гендерне формулювання". Більш того, бригада заявила, що це заважає зусиллям щодо набору більшої кількості жінок-пожежників.

"Ви надаєте величезний вплив на дітей, використовуючи застарілі стереотипні гендерні формулювання, які заважають молодим дівчатам ставати пожежниками", – йдеться в повідомленні до епізоду, що вийшов в ефір у 2009 році, де персонаж каже: "Мамочка Свиня одягнена як пожежник".

The memo did not reach the @peppapig team ... #FireFighter pic.twitter.com/8ptK628her