"Мозок розплавився": названа остаточна причина смерті Табакова

Стала відома остаточна причина смерті російського актора Олега Табакова, який помер у понеділок, 12 березня .

Так, раніше повідомлялося, що Табаков помер від серцевого нападу. Пізніше виявилося, що у артиста була деструктивна пневмонія - важка хвороба з гнійно-запальним процесом, який поширилась на весь організм. Серйозні проблеми зі здоров'ям почалися після невдалої імплантації зубів - від зараження гноєм тканин у актора практично "розплавився мозок", пише Комсомольская правда .

"У Олега Павловича дуже боліли зуби. Табаков намагався увазі не показувати, але в якийсь момент зізнався, що більше не може терпіти біль і терміново звернувся до стоматолога. З запалених ясен "зараза", мабуть, потрапила в кров і спровокували гнійне ураження легких", - зазначила подруга артиста Ірина Мірошниченко.

Олег Табаков Правмір

"Можливо, гнійна інфекція проломила фізіологічний бар'єр між кровоносною і центральною нервовою системою, і у актора також розвинувся менінгіт, коли мозок буквально плавиться від гною", - прокоментували ситуацію лікарі.

Крім цього, Олег Табаков боровся з раком передміхурової залози. Цей діагноз був поставлений зірці ще десять років тому. Актор регулярно проходив хіміотерапію і продовжував активно працювати. При цьому, хіміотерапія і імплантація зубів - категорично несумісні процедури.

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Повідомляється, що в результаті у Табакова почався сепсис - зараження крові. Фахівці, що проводили імплантацію зубів акторові, або не знали, що у нього рак, або просто вирішили заробити грошей на хворобі артиста і свідомо пішли на ризик. .

Як повідомляв "Обозреватель", народний артист РФ, актор театру і кіно Олег Табаков був похований в Москві на Новодівичому кладовищі .