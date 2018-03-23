"Месники" зостануться без одного з головних супергероїв

Американський актор Кріс Еванс, який виконав у фільмах про всесвіт супергероїв Marvel роль Капітана Америки попрощається зі своїм персонажем.

Вперше роль супергероя Еванс зіграв у фільмі "Перший месник" в 2011 році, в четвертому фільмі "Месників", реліз якого запланований на 2019 рік, актор має намір зіграти улюбленця мільйонів в останній раз, повідомляє Esquire.

Кріс Еванс Фото: trome.pe

"Хочеться зійти з поїзда перш, ніж тебе з нього викинуть", - зазначив актор у розмові з журналістами.

Як стало відомо раніше, третій фільм "Месники: Війна нескінченності" вийде в прокату вже в травні 2018 року. Нещодавно в мережі представили фінальний трейлер картини, який зібрав мільйони переглядів в першу ж годину після публікації.

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Кріс Еванс зіграв роль Капітана Америка в дев'яти фільмах Marvel, раніше цю роль виконували актори Дік Пурселл, Реб Браун і Метт Салінгер.

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