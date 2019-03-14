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''Месники. Фінал'': Marvel презентував новий епічність трейлер

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Компанія Marvel випустила новий трейлер картини "Месники: Фінал".

Примітно, що ролик наполовину складається з уривків попередніх фільмів кіновсесвіту: "Залізної людини", "Капітана Америка" та "Війни нескінченності" (трейлер російською дивіться нижче).

Головним інтригуючим моментом відео виявилася поява в сюжеті супергероїні Капітана Марвел. Вона, як того очікують шанувальники, допоможе Месникам перемогти лиходія Таноса, який вже встиг знищила половину Всесвіту в попередній частині фільму.

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У ролику також з'являлися Соколине Око та Людина-мураха. Вихід фільму в прокат очікується вже в квітні 2019 року.

Перший трейлер російською:

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Теги
трейлеркінокомпанія Marvelвидео
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