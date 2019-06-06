"456 гривень на місяць": як живе реальний герой Чорнобиля

Водолаз із серіалу "Чорнобиль" від НВО Олексій Ананенко, який спускався під реактор АЕС, що вбухнув, із метою відкриття вентилів зливу води, зараз отримує "чорнобильську" надбавку до пенсії розміром 456 гривень на місяць. Він мало що пам'ятає про аварію, оскільки 2 роки тому його збив автомобіль.

Крім того, за його словами він не був добровольцем, коли спускався під реактор, як показали в фільмі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналіст Олена Лунькова.

Олексій Ананенко wikipedia.org

"Я чекала на нього, щоб записати реакцію на епізод, де говорять, що йому залишилося жити всього декілька днів. Але реакції не було. "Довго ще дивитися?" — запитав він у дружини. Він взагалі мало що пам'ятає. Справа в тому, що 2 роки тому його збив автомобіль і декілька місяців він пролежав у комі", — написала Лунькова.

Олексій Ананенко і Петро Порошенко Medialeaks

"Дивно, людину не вбила ні ядерна, ні автомобільна аварія. Хотіла зняти сюжет про серіал, а все одно вийшло про систему. Людина, яка врятувала весь світ, зараз отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць. Так чи змінилася система, де людське життя нічого не варте?", - додала журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников зазначив, що "Чорнобиль" від HBO розкрив страшні таємниці СРСР. Водночас багато кинулися шукати ляпи і невідповідності в серіалі й у житті.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!