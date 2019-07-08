Легендарний серіал "Беверлі-Хіллз" повертається: з'явилися нові кадри зі знімального майданчика

У мережі з'явилися кадри зі зйомок продовження культового серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210".

Так, знімками на своїй сторінці в Instagram поділилася актриса Шеннен Доерті, яка зіграла в картині роль Бренди Уолш.

"Групові фото", — написала зірка.

Герої серіалу 20 років потому Фото: instagram/theshando

На фото можна побачити майже всіх акторів, що зіграли головні ролі в серіалі 20 років тому. Зазначимо, що Джейсон Прістлі (Брендон Уолш), Шеннен Доерті (Бренда Уолш), Іен Зірінг (Стів Сандерс), Габріель Картеріс (Андреа Цукерман) і Брайан Остін Грін (Девід Сільвер) позували біля гримерного вагона.

Герої серіалу 20 років потому Фото: instagram/theshando

Герої серіалу 20 років потому Фото: instagram/theshando

Шеннен Доерті і Джейсон Прістлі Фото: instagram/theshando

"Де ж я була в цей час? Обіймаю вас", — прокоментувала знімок ще одна зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" Торі Спеллінг (Донна Мартін). Вона також поділилася в мережі кадром з колегами.

Торі Спеллінг, Дженні Гарт і Джейсон Прістлі Фото: instagram/torispelling

Зазначимо: новий серіал отримав назву "БХ90210" ( "BH90210"). Перша серія на каналі Fox вийде 7 серпня 2019. Всього в шоу буде шість епізодів. Подробиці його сюжету поки не розкриваються.

Актори серіалу на зйомках Фото: jetsetter.ua

Актори серіалу на зйомках Фото: jetsetter.ua

Актори серіалу на зйомках Фото: jetsetter.ua

Також нагадаємо, що в березні 2019 року у віці 52 років помер актор Люк Перрі — зірка серіалу "Беверлі-Хіллз", який зіграв одного з головних персонажів Ділана Маккея.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті Люка Перрі став інсульт.28 лютого 2019 року його було терміново госпіталізовано. Люка ввели в штучну кому через "масований" інсульт. Коли медики прибули до нього додому, він ще міг говорити, але стан різко погіршився. Через два тижні після смерті прах актора розвіяли над його фермою в Теннессі (штат в США).

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