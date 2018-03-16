Лара Крофт стала героїнею порно-фільму

Відома студія з виробництва фільмів для дорослих Digital Playground зняла порно-пародію на картину про культового персонажа кіно - Лару Крофт (щоб подивитися трейлер пародії, доскрольте новина до кінця).

Компанія випустила порно-версію фільму про дівчину-розкрадачку гробниць напередодні виходу фільму "Tomb Raider: Лара Крофт", прем'єра якого в Україні відбулася в середу, 14 березня.

Картина для дорослих отримала назву "Poon Raider: A DP XXX Parody". Порноверсія "Лари Крофт" складається з чотирьох частин.

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Головні ролі зіграли відомі порнозірки Кіммі Греджер, Рина Елліс, Тіна Кей, Денні Ді і Райан Райдер. Для того щоб уникнути проблем з авторськими правами, головну героїню озвучила Лаура Кротч. Вся дія відбувається в Англії.

Як повідомляв "Обозреватель", українські глядачі розкритикували гучний фільм "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт", назвавши головними мінусами безглуздий сюжет і погану акторську гру.