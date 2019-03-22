Квест ''Гри престолів'': фани серіалу знайшли перший Залізний трон

Фанати серіалу "Гра престолів" знайшли перший Залізний трон з шести захованих шоуранером HBO по всьому світу в рамках квесту #ForTheThrone. Захід автори саги присвятили виходу 8-го, заключного, сезону.

Як пише BGR, королівський стілець був захований на лісовій ділянці в Глостерширі (Англія). Двом друзям на пошуки трону знадобилося три дні.

Фото: twitter.com

Незабаром після цього на офіційному каналі HBO у YouTube вийшло відразу кілька роликів, на яких в різний час доби показаний Трон Півночі. Сніг та північ — це все, що про нього відомо.

Характерно, що за успішну знахідку першого трону приятелі також отримали в подарунок корону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально наступного дня з'явиться дубляж російською та українською мовами.

Раніше НВО презентував повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з "Гри престолів".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал