"Крихітний, лисий фашист": "Сімпсони" призначили Путіна держсекретарем США

У новому епізоді мультсеріалу "Сімпсони" президента Росії Володимира Путіна призначили держсекретарем Сполучених Штатів Америки.

Тизер нової серії, яка отримала назву "Історія про двух Трампів", був опублікований на Youtube-каналі Animation on FOX (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сюжет серії починається з звільнення співробітників адміністрації президента з Білого дому. Колишній держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що президент США Дональд Трамп "навіть не знає, де знаходиться Північна Корея".

Дональд Трамп у "Сімпсонах" Кадр з відео

Після цього глава США прокидається в оточенні газет, на одній з яких видно заголовок, що Володимир Путін "проголосив себе держсекретарем США".

Трамп читає секретне досьє і вигукує: "Це правда? Росія робить жахливі речі?" Потім він дзвонить Путіну, називає його "крихітним, лисим фашистом" і просить залишити у спокої "велику країну".

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