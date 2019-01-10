Кінопремія BAFTA-2019: названо номінантів

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв представила номінантів на щорічну премію кіно BAFTA.

У списку, оприлюдненому на офіційному сайті, найбільше номінацій у фільму "Фаворитка" Йоргоса Лантімоса. Вона представлена в 12 категоріях, серед яких "Кращий фільм", "Краща актриса" і "Кращий режисер".

Сім номінацій отримали фільми "Богемська рапсодія", "Людина на Місяці", "Рома" і "Зірка народилася". Ще в шести категоріях представлений фільм "Влада". Стрічка Павла Павліковського "Холодна війна" претендує на перемогу в категорії "Кращий фільм не англійською мовою".

У номінації "Кращий фільм": "Чорний Клановець" Спайка Лі; "Фаворитка" Йоргоса Лантімоса; "Зелена книга" Пітера Фарреллі; "Рома" Альфонсо Куарона; "Зірка народилася" Бредлі Купера.

"Зірка народилася" постер

"Кращий режисер": Спайк Лі ("Чорний Клановець"); Павло Павліковський ("Холодна війна"); Йоргос Лантімос ("Фаворитка"); Альфонсо Куарон ("Рома"); Бредлі Купер ("Зірка народилася").

"Краща чоловіча роль": Бредлі Купер ("Зірка народилася"); Крістіан Бейл ("Власть"); Рамі Малек ("Богемська рапсодія"); Стів Куган ("Стен і Оллі"); Вігго Мортенсен ("Зелена книга").

"Краща жіноча роль": Гленн Клоуз ("Дружина"); Леді Гага ("Зірка народилася"); Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?"); Олівія Колман ("Фаворитка"); Віола Девіс ("Вдови").

Церемонія відбудеться 10 лютого в Лондоні в Королівському Альберт-холі. Ведучою буде зірка серіалу "Красиво жити не заборониш" Джоанна Ламлі.

"Фаворитка" постер

"Богемська рапсодія"

Як повідомляв OBOZREVATEL, попереднього разу в лондонському концертному залі відбулася церемонія вручення 13-14 травня.