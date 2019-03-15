Кінокритик і шанувальник Джексона виступив на захист скандального фільму про педофілію

Скандальна картина HBO "Залишаючи Неверленд", яка звинувачує поп-зірку Майкла Джексона в педофілії, заслуговує на увагу. Деякі її епізоди змушують сумніватися, що картина побудована на брехні, як стверджує родина музиканта та шанувальники артиста.

Такою думкою в авторській рецензії для Esquire поділився кінокритик і відданий шанувальник співака Олексій Васильєв. Переглянувши 4-годинний документальний фільм, рецензент вказав на головний його посил. OBOZREVATEL наводить ключові цитати критика.

Фото: newyorker.com

По-перше, "Залишаючи Неверленд" — високоякісний продукт, який переглядається на одному диханні, бо демонструє, як влаштований світ, в який ми ніколи не заглядали, — світ педофілії. Причому демонструє очима дітей, які там побували (я був налаштований скептично, але після перегляду фільму в мене не залишилося причин сумніватися у правдивості історії Вейда Робсона та Джеймса Сейфчака).

Якоїсь миті під час перегляду вже перестаєш звертати увагу на відразливі своєю докладністю опису сексу і з медичним душком слова "пеніс" та "анус". Бо найбільше дивує, що Робсон і Сейфчак самі захотіли — і просили матерів їм дозволити — спати в одному ліжку з "Майклом" і цілком природно погодилися на ті вправи, які "Майкл" назвав виявом їхнього кохання. Якщо вірити їхнім історіям (а ми віримо), то виходить, що у віці 7 і 10 років хлопчики полюбили Майкла Джексона. І це хараткерно, тому що сам Джексон цього почуття з дитинства був позбавлений, та й дитинства як такого у нього не було — і цю думку герої фільму, Робсон із Сейфчаком, і їхні мами з сестрами, які чудово знали співака, повторюють неодноразово. "Адже у Майкла не було дитинства".

Спочатку "Залишаючи Неверленд" здається мелодрамою, але поступово, ближче до кінця першої частини, ця мелодрама з романтичної стає брутальною. Хлопці розповідають, як ревнували до нових хлопчиків у житті Джексона, як у них опускалося серце, коли їхній ідол і ментор ішов до ванної з іншим, і вони розуміли, що новенький тепер там, де було їхнє місце. Таке навмисно не вигадаєш. Про фізіологію і психоемоційний стан можна вичитати у відповідній літературі, але розповісти жорстоку мелодраму про ревнощі і сльози 10-річних пацанів, яких проміняли на інших — до такого не додумався б жоден фантазер. Саме це остаточно переконує в достовірності історій Робсона та Сейфчака.

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Джексона ж звинувачувати марно — він уже помер. І це фільм не про Джексона, не про те, поганий він чи хороший. Це серйозне висловлювання з приводу складної і частково табуйованої теми педофілії, це ілюстрація того, як вона може проявлятися, як вона позначається на дітях і які може принести наслідки через 20-30 років, здавалося б, успішного життя (адже один із героїв, Вейд Робсон став одним з найвизначніших хореографів 1990-х, у 17 років ставив шоу і кліпи Брітні Спірс та NSYNC, цілком успішною людиною; минуле вдарило набагато пізніше). І боротися з цим можна одним способом: дотримуватися елементарних правил догляду за своїми дітьми, найперше — не пускати їх самих до чужих на ніч.

Звичайно, історія значно складніше, і, щоб зрозуміти все її різноманіття, вам варто подивитися цей чотиригодинний фільм. Тих же, хто просто відмовляється вірити у скоєння Джексоном аморальних вчинків щодо дітей і захоче нас насварити, я прошу перечитати передмову і взяти до уваги, що Робсон і Сейфчак — люди, які своїми свідченнями не дали Джексону згнити у в'язниці, і розповіли вони свою історію тоді, коли йому вже ніщо не загрожує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм про Майкла Джексона розповідає про свідчення двох передбачуваних жертв співака — Вейда Робсона та Джеймса Сейфчака, яким зараз близько 30 років. Вони розповіли про насильство, пережите в маєтку музиканта, який той називав "Неверленд".

Сейфчак, якому на той час було 10 років, розповів, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, і навіть "перебував із ним у фіктивному шлюбі".

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