Каннський кінофестиваль-2019: названі переможці

72-а церемонія Каннського кінофестивалю підійшла до завершення. Журі оголосило переможців під час церемонії завершення.

OBOZREVATEL публікує список всіх переможців Канн-2019.

Церемонія нагородження головною нагородою

Актори фільму Mektoub, My Love: Intermezzo

Акторка Сара Форестьєр

Режисер Марко Белокіо і актор Пьерфранческо Фавіно

"Золота пальмова гілка": "Паразити" Пон Джун Хо

Гран-прі: "Атлантика" Мати Діоп

Приз журі: "Знедолені" Леджено чи; "Bacurau" Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Краща жіноча роль: Емілі Бічем "Маленький Джо"

Краща чоловіча роль: Антоніо Бандерас "Біль і слава"

Кращий режисер: Брати Дарденн "Молодий ахмед"

Кращий сценарій: Селін Скьямма "Портрет молодої жінки в вогні"

Сільвестр Сталоне з дружиною і дочкою

Сільвестр Сталоне

Квентін Тарантіно з дружиною

Спеціальна нагорода журі: "It Must Be Heaven" Elia Suleiman; "Monstruo Dios" Agustina San

Приз "Золота камера": "Our Mothers" César Díaz

"Золота пальмова гілка" в короткометражному конкурсі: "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

"Квір-пальма" (повний метр): "Портрет молодої жінки в вогні" Селін Скьямма

"Квір-пальма" (короткометражні фільми): "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

Актори фільму "Паразити"

Що показувала Україна у Каннах-2019

У Каннах пройшли світові прем'єри двох включених в конкурс українських фільмів - "Додому" Нарімана Алієва і Анна декель Беренсон. Стрічка "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва увійшла в програму "Особливий погляд". Світова прем'єра фільму "Додому" в Каннах відбулася 22 травня.

Повнометражний дебют Алієва розповідає історію кримського татарина Мустафи. Двоє його синів поїхали в Київ після анексії Криму. Гине його старший син Назім, і батько вирушає в столицю, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати в Криму, згідно з мусульманськими традиціями.

Головні ролі зіграли Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Картина декель Беренсон "Анна", створену в копродукції України, Ізраїлю та Великобританії, була відібрана в програму короткометражних фільмів.

Світова прем'єра "Анни" пройшла на фестивалі 23 травня. Короткометражний ігровий фільм "Анна", створений Україною, Великою Британією та Ізраїлем, розповідає історію самотньої матері середнього віку, яка живе на охопленому війною сході України і відчайдушно прагне змін.

Також у фестивалі в Каннах взяв участь ще один український проект. Раніше в програму Cinefondation Residence був запрошений сценарист і режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук з проектом фільму "Памфір".

Каннський кінофестиваль - це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щорічно в курортному місті Канни (Франція, Лазурний берег). Вищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", другий за рангом приз – "Гран-прі". Що стосується програми фестивалю, то протягом 10 днів проходять десятки показів, які представлені в наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші.

Також щорічно для Каннського фестивалю призначають нового голову журі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня учасниця російського шоу "Дом-2" модель Вікторія Боня вкотре відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці вона з'явилася в червоній сукні з глибоким декольте, але привернути увагу фотографів їй так і не вдалося.

