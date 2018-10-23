Івана Чаббак у Києві: найзірковіший тренер Голлівуду проведе майстер-клас

Івана Чаббак, викладачка акторської майстерності зі світовим ім’ям, авторка широко відомої в Америці "техніки Чаббак", засновниця власної школи та авторка книги The Power of Actor ("Мастерство актера. ТехникаЧаббак") проведе у столиці 2-денний воркшоп.

Київський академічний драматичний театр на Подолі:

20 листопада, 11:00 – прес-конференція.

12:00 - pablictalk з українськими митцями та представниками кіно-, теле- та театральної сфер.

21-22 листопада, 09:00 – 17:00 – майстер-клас (з обідньою перервою).

У неї вчаться Бред Пітт, Шарліз Терон, Холлі Беррі, Лів Тайлер, Джим Керрі, Галь Гадот, Єва Мендес, Джессіка Альба та інші. Учасники семінару дізнаються про найефективніші сучасні акторські техніки, засновані на традиційній школі Станіславського, нові професійні інструменти акторської майстерності та відпрацюють їх на практиці під керівництвом самої Івани.

Майстер-клас буде корисним для акторів театру та кіно (досвідчених та початківців), режисерів (акцент на вмінні працювати з акторами), продюсерів, сценаристів. А також для ораторів, професійних перемовників, блогерів, публічних особистостей, зірок шоу-бізнесу, оскільки техніку Чаббак можна застосовувати як в роботі над роллю, так і в професійному спілкуванні, адже перш за все вона вчить працювати над собою та перемагати. Саме тому Альберт Гор, Алек Горес, Бейонсе, Рой Томас Бейкер - також серед учнів Івани Чаббак.

Придбати квитки.

УВАГА: діє система earlybirds. Найнижчі ціни на квитки - до 1 листопада.

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