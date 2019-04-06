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Хто помре першим? З'явився прогноз головних подій "Гри престолів-2019"

1.2тЧитати матеріал російською

Творці культового серіалу "Гра престолів" анонсували багато втрат серед основних персонажів у фінальному сезоні.

Експерти оцінили ймовірність майбутніх подій та з'ясували, кого можуть вбити першим, а хто є ймовірним претендентом на "Залізний трон".

Хто помре першим? З'явився прогноз головних подій "Гри престолів-2019"

За прогнозами, нинішній лорд Залізних островів Еурон Грейджой є першим кандидатом на швидку смерть – коефіцієнт 2,5. Слідом за ним може померти Санса Старк – 3,5. Єдина дочка Бейлона Грейджоя Яра займає в рейтингу третє місце – 6,5. А слідом за нею брат Теон – 9. П'ятірку в списку майбутніх мерців замикає королева Серсея Ланнністер – 10.

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Хто помре першим? З'явився прогноз головних подій "Гри престолів-2019"

Шанси правити Вестеросом у "триокого ворона" Брана Старка найвищі – коефіцієнт 2,5. А "Король півночі" Джон Сноу (Таргаріен) в рейтингу на другому місці – 3,5. "Мати драконів" Дейенеріс Таргаріен в списку претендентів на "Залізний трон" на третій сходинці – 7,5. Менш ймовірними правителями Вестеросу можуть бути Тіріон Ланністер і Король Ночі – 7,5 і 10 відповідно.

Хто помре першим? З'явився прогноз головних подій "Гри престолів-2019"

За даними "Фаворит Спорт", правиця Дейенеріс Тіріон є фаворитом серед українців: на нього прийнято більше 25%. Слідом йде сама Таргаріен і бастард загиблого короля Роберта Баратеона Джендрі.

Хто помре першим? З'явився прогноз головних подій "Гри престолів-2019"

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально через пару днів з'явиться дубляж російською та українською мовами. НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з серіалу.

3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра, на якій були присутні автори проекту та актори, які знялися у стрічці.

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Гра престолів 8
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Livesey David
Livesey David
Первым сдохнет Порошенко.
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